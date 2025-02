L’offre à saisir aujourd’hui, c’est ce pack Xiaomi 13T Pro à -42 % avec une montre connectée premium

Le Xiaomi 13T Pro a beau avoir été remplacé, il reste un bon smartphone à conseiller. Il est encore plus facile de le recommander dans ce pack à -42 % avec une montre connectée.

Dans le catalogue de Xiaomi, la gamme T est l’alternative des modèles plus haut de gamme avec une fiche technique équilibrée en conservant un prix contenu. Et si le successeur du 13T Pro a beau être sortie, il semble un très bon choix pour en faire votre smartphone avec ses caractéristiques techniques. Il devient une super affaire dans ce pack avec plus de 40 % de remise.

Que contient ce pack Xiaomi ?

Un smartphone réussi avec un écran Oled fluide et lumineux

Une puce puissante et la charge 120 W

Une montre taillée pour le sport avec un design passe-partout

Au lieu d’un prix barrĂ© Ă 1 002,10 euros, le pack comprenant le Xiaomi 13T Pro et la Xiaomi Watch S1 se trouve actuellement en promotion Ă 579,99 euros sur le site Boulanger.

Un smartphone qui a encore de beaux atouts Ă faire valoir

Ave son design passe-partout, le Xiaomi 13T Pro plaira aux plus grands nombre. Les tranches plates aident Ă la prĂ©hension, qui est d’ailleurs plutĂ´t bonne malgrĂ© son grand Ă©cran. D’ailleurs, l’affichage est très bon : sa dalle Oled (compatible Dolby Vision et HDR10+ et Atmos) avec une dĂ©finition de 2712 Ă— 1220 pixels offre un contraste infini, mais Ă©galement une bonne luminositĂ©. Et, c’est avec plaisir que l’on retrouve un taux de rafraĂ®chissement Ă 144 Hz pour une fluiditĂ© tout Ă fait apprĂ©ciable au quotidien.

Avec son processeur Dimensity 9200+, les applications se lancent rapidement et les jeux gourmands tournent sans broncher. Il n’y a pas de lag à déplorer, une vraie expérience haut de gamme. En revanche, il manque un peu de refroidissement. Sans être excellent en photo, son appareil photo principal et son objectif ultra grand-angle offrent des résultats corrects dans toutes les situations, c’est son objectif x2 qui brille vraiment.

Enfin, pour les personnes ayant une utilisation plutôt intensive, sa batterie de 5 000 mAh permet de le faire tenir la journée sans broncher. Et le véritable plus, c’est qu’il est compatible avec la charge 120W. De quoi obtenir une charge complète en partant de 0 % en moins de 40 minutes.

Une montre sportive efficace au look soigné

Ce smartphone n’est pas vendu seul, il s’accompagne de la Xiaomi Watch S1. Les finitions sont particulièrement soignĂ©es sur cette tocante et son Ă©cran Amoled de bonne qualitĂ© vous permettra de consulter son affichage confortablement. Elle a le mĂ©rite de proposer un suivi de santĂ© plutĂ´t complet, avec mesure de la saturation en oxygène, de la frĂ©quence de pas, de la qualitĂ© du sommeil. ÉquipĂ©e d’un GPS double-bande, elle offre un suivi plutĂ´t prĂ©cis de vos dĂ©placements durant des sessions d’activitĂ©.

Pour finir, elle dĂ©passe la plupart des montres Wear OS du marchĂ© en termes d’autonomie… Durant notre test, elle a pu tenir un peu moins de cinq jours, en activant la mesure de la frĂ©quence cardiaque en continu, la mesure de la SpO2 toutes les heures, avec l’écran always on, le mode « ne pas dĂ©ranger » activĂ© la nuit et une course de 45 minutes avec suivi GPS. Ce n’est pas les 12 jours annoncĂ©s par Xiaomi, mais elle va tout de mĂŞme permettre de mesurer le sommeil la nuit sans avoir besoin de la recharger sur sa table de chevet.

Obtenez plus de détails dans notre test complet sur le Xiaomi 13T Pro. Vous pouvez également consulter celui de la Xiaomi Watch S1.

