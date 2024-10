Cette mise à jour de Steam va simplifier la vie des joueurs sous Linux

À l’occasion d’une mise à jour du client Steam, on apprend que Valve va faciliter l’expérience de jeu des utilisateurs sous Linux en leur offrant une meilleure compatibilité.

L’entreprise derrière Steam n’en finit plus d’améliorer son écosystème. Après avoir lancé un plan pour démocratiser SteamOS et une ouverture à l’architecture ARM, Valve va offrir une meilleure compatibilité pour les utilisateurs sous Linux.

Une meilleure compatibilité

Le dernier patch de mise à jour du client Steam du 17 octobre 2024 apporte quelques modifications mineures, mais révèle des informations importantes pour les joueurs travaillant dans un environnement Linux.

Les développeurs Steam pourront sélectionner directement « l’environnement d’exécution Steam pour Linux », pour les titres natifs. De plus, on apprend que ces titres natifs s’exécuteront alors par défaut dans « Steam for Linux runtime 1.0 (scout) », en lieu et place d’un environnement d’exécution hérité. Valve indique que cette mise à jour est cohérente pour le Steam Deck et « favorise une meilleure compatibilité entre toutes les distributions de bureau Linux ».

Au vu de ces déclarations, on peut donc s’avancer et dire que cette fonctionnalité fonctionnera aussi bien sur le Steam Deck que les versions de bureau de l’application.

Cette fonctionnalité devrait permettre aux développeurs de faire fonctionner leurs jeux sur différentes distributions Linux sans trop d’efforts en se basant sur un processus Linux spécifique et dédié.

