Bluesky révèle les limites de son ouverture avec cette censure

Pensé comme un réseau social ouvert et décentralisé, Bluesky est confronté à une censure gouvernementale qui questionne son modèle.

Source : Bluesky

Le ciel s’assombrit sur Bluesky. Le réseau social figurant comme l’une des alternatives à X (anciennement Twitter) se confronte à une censure gouvernementale menée par les autorités turques ayant contraint le réseau social à restreindre l’accès à 72 comptes sur son territoire, rapporte TechCrunch. Une censure qui teste les limites d’un réseau social se disant ouvert et « décentralisé ».

Une structure presque décentralisée

Bluesky repose sur un protocole AT, open source, lui permettant d’avoir un fonctionnement ouvert et décentralisé à la manière de Mastodon, mais dans les faits, c’est un peu plus compliqué que cela.

Pour aller plus loin

Mastodon ne remplacera pas Twitter

Lorsqu’un utilisateur s’inscrit via l’application officielle de Bluesky, il est soumis au service de modération fourni par Bluesky et se voit attitré une étiquette géographique qui peut être utilisée comme ici par un gouvernement pour restreindre la visibilité de certains comptes ou posts dans le pays concerné.

Toutefois, il existe une manière de contourner cette censure, mais pour cela, il faut passer par des clients tiers. En effet, c’est là que l’ouverture de Bluesky entre en jeu, il est possible d’accéder au contenu de la plateforme en utilisant des applications tierces n’utilisant pas d’étiquette géographique sur la création de ses comptes. En cas de trop grosse visibilité, rien empêche des autorités de contacter les développeurs de ces applications alternatives pour appliquer une nouvelle restriction.

Si vous cherchez un client web alternatif, on peut mentionner Deer.social créé par la développeuse Aviva Ruben et cité par TechCrunch. Ce dernier permet d’accéder au contenu du réseau tout en désactivant le service de modération et d’étiquetage officiel de Bluesky et en permettant aux utilisateurs de configurer manuellement leur emplacement de localisation leur permettant d’échapper à ce type de censure.

Si la censure peut être évitée, Bluesky, en cédant à la censure gouvernementale vient de mettre en place dans son réseau un dangereux jeu du chat et de la souris.