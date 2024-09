Le projet de Valve pour démocratiser le jeu vidéo sur l’architecture ARM

De nouveaux tests suggèrent que Valve, l’entreprise derrière Steam, serait en train de travailler sur une nouvelle architecture de puces pour s’ouvrir à un nouveau secteur du jeu vidéo.

Dans une mise à jour repérée sur SteamDB par Notebookcheck, on apprend que Valve travaillerait une meilleure compatibilité de Steam avec l’écosystème ARM. Des travaux qui suggèreraient que l’entreprise pourrait ouvrir son système d’exploitation

C’est quoi l’ARM ?

x86, ARM… des termes qui ne vous parleront pas si vous n’êtes pas branchés hardware, mais qui sont pourtant au cœur des appareils que vous utilisez. Les premiers sont des processeurs que l’on peut retrouver initialement dans des ordinateurs. Les seconds quant à eux ont été popularisés sur smartphones ou encore sur PC portable avec les MacBook en fer de lance.

On apprend aujourd’hui que Valve procéderait à des tests sur la base de processeurs ARM, ce qui pourrait signer une ouverture de l’entreprise à de nouveaux horizons !

Vers une meilleure compatibilité

On peut observer sur SteamDB que de nombreux jeux allant de Left 4 Dead 2 à Hollow Knight en passant par le remake de Dead Space portent un tag « proton-arm64ec » ou encore « proton-arm64ec-experimental ». Proton correspond à un outil permettant à des jeux Windows de se lancer sur Linux, on pourrait penser que Valve partirait de cet outil pour lancer des jeux sur un processeur ARM.

À partir de là, plusieurs scénarios peuvent s’envisager. Dans un premier temps, on peut supposer que Steam OS, le système d’exploitation que l’on retrouve sur le Steamdeck, puisse débarquer sur iOS et plus particulièrement sur les MacBook.

On pourrait également envisager, que Valve travaille sur son propre matériel sur une base ARM, après avoir utilisé le x86 pour son Steam Deck. En effet, les puces ARM sont considérées comme étant plus économes en énergie que leurs homologues x86. L’une des difficultés consisterait alors à maintenir les performances des jeux et leur compatibilité. La plupart des jeux PC étant pour le moment conçus pour fonctionner sur des puces x86.

C’est là que devient intéressant la mention Proton que l’on vous mentionnait précédemment. Proton constituant l’utilitaire permettant de lancer des jeux Steam sur Linux en trompant le système x86. Les jeux offrent parfois des performances supérieures, à l’instar d’Elden Ring sur le Steam Deck à sa sortie.

L’ensemble de ces expérimentations laissent entrevoir un futur aussi bien logiciel que matériel. S’il est peu probable de voir une console alimentée par ARM avant quelques années, cette avancée permet d’espérer.