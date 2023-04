Avec Proton 8.0, l’horreur s’immisce sur Linux et le Steam Deck

Proton, l'utilitaire de Valve qui permet de lancer des jeux Windows sous Linux, profite depuis quelques jours d'une nouvelle version prenant en charge une nouvelle fournée de titres. Parmi eux, la version remastérisée de l'illustre Dead Space.

Coup d’envoi pour Proton 8.0. Au travers de cette nouvelle version très attendue, l’utilitaire de Valve s’améliore considérablement en corrigeant une quantité substantielle de bugs et en apportant tant sur Linux que sur le Steam Deck une nouvelle fournée de jeux compatibles.

Comme l’a précisé sur Twitter Pierre-Loup Griffais, l’un des cadres de Valve en charge du Steam Deck, cette nouvelle mouture de Proton est, à ce jour, la plus grosse rebase de l’utilitaire jamais lancée par la firme de Gabe Newell. On apprend toutefois que cette dernière nécessite un GPU compatible Vulkan 1.3 pour fonctionner. Sa version expérimentale est quant à elle en cours de déploiement.

Dans le détail, Proton 8.0 permet aussi à Valve de mettre à jour Wine vers une version 8.0. Une correction des problèmes constatés avec le lanceur 2K Games est également de la partie, mais ce n’est pas tout : les problèmes de rendu observés dans plusieurs jeux sont aussi corrigés, et une prise en charge du multi-touch est aussi évoquée. Valve ajoute enfin plusieurs jeux la prise en charge du kit de développement NVIDIA NVAPI et de nombreux autres correctifs sont listés par Pierre-Loup Griffais. L’intéressé nous donne en outre la liste complète des jeux désormais supportés avec Proton 8.0.

La voici :

La liste détaillée des (nombreux) correctifs apportés par Proton 8.0 est par ailleurs consultable soit sur GitHub, soit dans le tweet intégré ci-dessous :

Proton 8.0 is now available with many changes. Our biggest rebase to date! Note: it requires a GPU with Vulkan 1.3 support. Experimental-8.0 will follow sometime this week. pic.twitter.com/wzGClZyIGE

— Pierre-Loup Griffais (@Plagman2) April 17, 2023