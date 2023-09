N’attendez pas un Steam Deck 2 plus puissant de si tôt

Valve est très clair : il n'y aura pas de Steam Deck plus puissant dans les prochaines années. Si vous hésitiez avant de craquer, cela pourrait vous rassurer.

Dévoilé à la fin de l’année 2021, le Steam Deck de Valve approche gentiment de ses deux ans. Étant basé sur l’architecture d’un PC, se pose donc la question d’une mise à niveau technique pour ce qui prend l’apparence d’une console portable. Le Steam Deck utilise une puce AMD Zen 2 et RDNA 2, mais depuis on a déjà eu le droit à Zen 4 pour les processeurs et RDNA 3 pour les cartes graphiques.

Interrogé sur ces sujets, Pierre-Loup Griffais de Valve a très honnêtement répondu aux questions de The Verge et CNBC.

Pas de changement avant 2025

Valve souhaite avant tout éviter de créer de la complexité avec l’arrivée d’un nouveau Steam Deck qui offrirait un niveau de performance différent.

Il est important pour nous que le Deck offre un objectif de performance fixe pour les développeurs et que le message aux clients soit simple : chaque Deck peut jouer aux mêmes jeux. En tant que tel, nous ne prenons pas à la légère le changement du niveau de performance et nous ne voulons le faire que lorsqu’il y a une augmentation suffisamment significative à obtenir. Nous ne voulons pas non plus que l’augmentation des performances se fasse au détriment de l’efficacité énergétique et de la durée de vie de la batterie. Je ne pense pas qu’un tel saut soit possible dans les deux prochaines années, mais nous continuons à suivre de près les innovations en matière d’architectures et de processus de fabrication pour voir comment les choses évoluent dans ce domaine.

En l’état et sauf surprise, il exclut la mise à niveau technique du Steam Deck sur les deux prochaines années, donc avant 2025. Cela laisse plus de temps à AMD pour créer un gap significatif de performance à consommation égale. Si l’on imagine 2025 pour la sortie du prochain Steam Deck, Valve se placerait un an après le lancement de la nouvelle Nintendo Switch.

Attention, nous nous concentrons ici sur le niveau de puissance du Steam Deck, mais rien n’empêche Valve de proposer d’autres changements avec un nouveau modèle. On pense, par exemple, à l’arrivée d’un écran Oled sur le Steam Deck. Microsoft prépare lui aussi une Xbox Series X avec un nouveau design, sans changer le niveau de performance.