Une nouvelle fonctionnalité très pratique arrive sur Google Maps, mais elle est illégale en France

Le rachat de Waze par Google en 2013 a permis a l’application Maps, souvent plébiscitée par les automobilistes, de gagner plusieurs fonctionnalités très pratiques. Récemment, Google Maps a ajouté la possibilité de signaler la police, mais en France, ça ne passera pas. Pourquoi ?

Au moment d’entamer la route vers une destination qui vous est inconnue, en général deux choix s’offrent à vous : Waze ou Google Maps. Depuis plus de dix ans, Waze appartient à Google, et l’entreprise américaine a profité de ce rachat pour bénéficier de l’avancée spectaculaire qu’avait Waze à l’époque par rapport à Maps.

En France, on a encore tendance à privilégier Waze pour une raison : la possibilité de signaler les contrôles de vitesse, chose qui n’est pas possible sur Maps. Enfin qui n’est « plus » possible, devrait-on dire, car un membre de la rédaction s’est aperçu en août qu’une partie de cette fonctionnalité avait soudainement disparu.

Certaines fonctionnalités de Google Maps restreintes en France

Il est toujours possible de signaler certains évènements sur Google Maps, comme les accidents, les zones de bouchon, les zones de travaux, les voies fermées ou encore les véhicules arrêtés, mais plus les radars mobiles.

En France, il est interdit depuis plusieurs années d’utiliser des dispositifs qui annoncent la présence d’un radar mobile. À la place, les applications utilisent un subterfuge linguistique. Les conducteurs peuvent déclarer des « dangers temporaires ». Inutile de préciser que ces « dangers temporaires » sont simplement des radars mobiles ou des contrôles de police la plupart du temps.

Cette loi n’est toutefois pas en vigueur dans les autres pays européens, et Google vient d’ailleurs de faire une mise à jour. Comme Waze, il sera maintenant possible de signaler directement la présence de la police et non celle de « zones de radar ». Cette fonction sera sans doute bientôt disponible sur Android Auto ou Apple CarPlay.

Après vérification au sein de notre rédaction, cette fonction n’est bien évidemment pas disponible chez nous, pour les raisons invoquées plus haut.

Waze profite d’un passe-droit

Mais pourquoi Waze peut signaler la police ou la gendarmerie en France, alors que Google Maps ne peut pas ? En fait, il s’agit d’une petite subtilité bien française.

Depuis fin 2023, la Gendarmerie a choisi de rendre visible sa présence sur les routes via Waze. Cela vise, officiellement, à encourager les automobilistes à lever le pied et respecter le Code de la route. Les gendarmes de l’Hérault et des Hauts-de-France avaient été les précurseurs. Cet usage s’est ensuite étendu à l’échelle nationale.

Cela faisait suite à un décret du 1er novembre 2021 qui ciblait en particulier les applications comme Coyote ou Waze, en les empêchant de diffuser la localisation des contrôles routiers ou des radars. Cette interdiction limitée à des situations particulières ne s’appliquait qu’à certains types de contrôles (contrôles d’alcoolémie, de stupéfiants, ou de barrage dans le cadre d’une attaque terroriste) ou dans des zones géographiques restreintes.

Aujourd’hui, Waze ne signale plus que les radars fixes, mais les utilisateurs peuvent toujours signaler la présence policière, avec la fonction « zone de danger« .