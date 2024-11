Google Maps facilite les longs trajets de certaines voitures électriques avec cette nouvelle fonctionnalité

Google vient d’annoncer l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité pour son application Maps. Dédiée aux conducteurs de voitures électriques, celle-ci transforme votre smartphone en véritable planificateur d’itinéraire mobile. L’objectif : faciliter les longs trajets en voitures électriques.

Source : Unsplash

Malgré une baisse de la croissance des ventes, les voitures électriques sont tout de même de plus en plus nombreuses sur les routes. Et ce grâce aux incitations mises en place par les pouvoirs publics, tandis que les autos thermiques seront interdites en Europe dès 2035.

Une nouvelle fonction utile

Or, conduire une auto équipée d’une motorisation zéro-émission (à l’échappement), demande quelques petites adaptations. Si les bornes de recharge sont aujourd’hui très nombreuses en France, il faut parfois faire preuve d’un peu d’anticipation, afin de ne pas se retrouver en panne de batterie. Ce qui fait d’ailleurs encore peur à certains automobilistes, même si cette crainte est aujourd’hui de moins en moins justifiée. Heureusement, il existe des solutions pour avoir la vie plus simple.

Cela passe notamment par les planificateurs d’itinéraires, qui sont parfois intégrés directement dans les voitures électriques. Ils permettent de préparer un trajet, en prenant en compte le niveau d’autonomie restant et prévisionnel, et d’anticiper les arrêts aux bornes. Souvent, cette fonctionnalité n’est pas présente directement dans le véhicule. C’est par exemple le cas sur la Peugeot e-2008 que nous avions essayée, ainsi que sur la Fiat 600e, entre autres. Il existe heureusement des solutions pour contrer ce souci.

Certains constructeurs proposent des applications à connecter à sa voiture, pour bénéficier du planificateur d’itinéraire via le smartphone. Comment faire lorsque l’on conduit une auto électrique qui n’est pas à nous, par exemple ? Et bien la solution se trouve du côté de chez Google. La firme américaine annonce une nouvelle mise à jour pour son application de guidage Maps, relayée par le site Android Authority. De quoi s’agit-il concrètement ? En fait, une nouvelle fonctionnalité fait son apparition.

Elle permet tout simplement aux conducteurs de voitures électriques de pouvoir plus facilement planifier un itinéraire. Le fonctionnement est alors on ne peut plus simple. En effet, les utilisateurs pourront désormais prévoir un trajet, qui intégrera les différentes bornes de charge situées sur la route. Ce n’est pas tout, car il sera possible d’envoyer ce dernier directement dans la voiture. Une fonctionnalité qui sera cependant seulement disponible pour les autos dotés d’un système d’infodivertissement fourni par Google, Android Automotive. Comme les voitures électrique Renault par exemple, ou les dernières Audi et Porsche.

Il est donc fortement probable que le planificateur d’itinéraire directement depuis Google Maps soit uniquement réservé aux possesseurs d’une voiture sous Android Automotive. Contrairement à ABRP et Chargemap par exemple.

Une navigation simplifiée

Ce n’est pas tout, car cette nouvelle fonctionnalité ne propose que les bornes qui sont réellement compatibles avec votre véhicule, en fonction du type de prise de charge. De quoi éviter de perdre du temps à vous rendre dans une station qui n’est en fait pas adaptée à votre voiture. Une très bonne nouvelle pour tous les conducteurs d’autos électriques, qui profitent déjà depuis un certain temps de diverses améliorations de Google Maps. Depuis mai dernier par exemple, il est possible de voir d’un coup d’oeil toutes les bornes accessibles autour de soi

L’an dernier, l’application avait aussi opéré un changement de taille, en permettant aux conducteurs de voitures électriques de ne voir que les bornes et non plus les stations-service. De quoi rendre la navigation plus facile et réduire les distractions sur l’écran. En cette fin d’année, Google Maps propose également d’autres améliorations très utiles, et pas seulement pour les propriétaires d’autos électriques. L’application prend désormais en compte la taille du véhicule, afin de proposer un guidage adapté.

Google Maps sur smartphone // Source : Tamas Tuzes-Katai via Unsplash

Si vous cherchez un objet en particulier, Maps peut désormais vous aider à le trouver et vous indique le prix ainsi que la localisation. Vous serez ensuite guidé vers le point de retrait le plus proche de vous. Enfin, l’application veut améliorer l’expérience dans les transports en commun, et vous tient au courant des perturbations sur le réseau. Un outil particulièrement utile en cette période, alors que des grèves sont prévues pour les prochaines vacances de Noël.