Voici l’accès très rapide de Google Maps aux bornes de recharge électrique

Google Maps modifie son comportement et donne un accès rapide aux stations afférentes en fonction de l’énergie de votre véhicule.

Google Maps sert déjà correctement les conducteurs de véhicules électriques. Ils peuvent naviguer simplement vers la borne la plus proche, savoir si elle est compatible avec leur voiture, sa vitesse de charge disponible. On peut même savoir quand la borne a été utilisée pour la dernière fois, ce qui permet d’éviter les stations en panne.

Pour faciliter encore l’utilisation conjointe de Google Maps et d’un véhicule électrique, la firme de Mountain View a déployé une mise à jour de son application qui donne un accès en un clic à toutes les stations de recharge de la zone.

Google Maps Télécharger gratuitement

Un nouveau logo « Bornes de recharge »

Il suffit de se rendre sur la pastille de son profil dans l’application, puis dans Paramètres. Là, dans le sous-menu Paramètres de navigation, on accède à son Type de motorisation. En sélectionnant Hybride ou Électrique, on change un menu dans l’interface de Google Maps.

Sur la page d’accueil de l’application s’affiche désormais le logo Bornes de recharge à la place de Stations-service. En le sélectionnant, on affiche toutes les bornes disponibles sur la zone à l’écran.

Google Maps – Bornes de recharge Google Maps – Bornes de recharge Google Maps – Bornes de recharge

Plus besoin de saisir l’expression Borne de recharge dans la barre de recherche. Au pied levé, on peut désormais accéder à toutes les bornes du coin en un clic. C’est assez basique, mais bigrement pratique.

Cette fonction accompagne la refonte visuelle de Google Maps. Attention, ce n’est pas spectaculaire. Elle se modernise par petites touches, notamment des angles plus arrondis et des cartes moins chargées pour en faciliter la lecture. Pour en profiter, il est nécessaire d’être sous la dernière version d’Android. Les utilisateurs iOS seront servis dans un second temps.