Le permis de conduire sur smartphone est généralisé : comment ça marche

C'est officiel ! Vous pouvez désormais ajouter votre permis de conduire dans votre smartphone, on vous explique comment ça marche.

Après des tests, c’est officiel : le permis de conduire entre dans l’ère du tout numérique et, franchement, ça va nous changer la vie. Plus besoin de retourner la maison entière parce qu’on a oublié son permis avant de partir au travail. Le Parisien nous l’annonce, après une phase de test concluante, le permis de conduire numérique s’invite sur notre smartphone.

Alors, pour que la magie opère, il vous faut d’abord cette fameuse carte d’identité électronique (CNIe). Plus de 17 millions de personnes l’ont déjà, et c’est un peu comme le sésame qui ouvre toutes les portes.

Pour aller plus loin

On a testé France Identité pour dématérialiser une CNI sur smartphone

Comment ça marche ?

Votre permis de conduire trouve sa place dans l’appli France Identité, disponible sur iOS et Android, dans l’onglet « Portefeuille ». Et voilà, vous êtes parés pour affronter les contrôles sans suer à grosses gouttes.

France Identité Télécharger gratuitement

Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, à la tête de l’ANTS, assure, dans une entrevue avec Le Parisien, que c’est bien plus qu’une simple copie de notre permis sur téléphone. C’est un vrai gain de temps lors des contrôles. Les policiers, avec leurs nouveaux smartphones NEO équipés de NFC, scannent notre permis numérique en un instant. Plus besoin de chercher le permis, plus besoin de saisir le numéro, tout est instantané.

Ce permis nouvelle génération, consultable sans même avoir besoin de connexion Internet (pratique pour les zones blanches), servira aussi de preuve d’identité en ligne. Il ne remplacera pas nos documents physiques, c’est une copie certifiée conforme d’un document administratif.

Ce n’est pas tout. L’application permettra aussi de créer un justificatif de conduite en quelques tapotements sur l’écran. Et ce document officiel et sécurisé peut être partagé en deux temps trois mouvements par e-mail ou via MMS, WhatsApp…

Et l’histoire ne s’arrête pas là : l’application accueillera bientôt la carte grise et l’assurance en version numérique. Les essais commencent à la fin de l’année.