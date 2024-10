Wear OS : les montres connectées pourraient mieux gérer les messages à l’avenir, même sans smartphone avec vous

Jusqu’à présent, les montres connectées sous Wear OS ne permettaient pas de gérer les messages RCS sans smartphone. Cependant, il semble que Google travaille à y remédier.

La Google Pixel Watch 3 XL (45 mm) pour illustration // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La plupart des montres connectées sous Wear OS, qu’il s’agisse des Galaxy Watch de Samsung ou des Pixel Watch de Google, sont également déclinées en version 4G. De quoi permettre non seulement de profiter de ses applications, mais aussi de recevoir des appels ou des SMS directement sur sa montre, même sans avoir son téléphone avec soi.

Seulement, jusqu’à présent, les montres Wear OS ne permettaient de recevoir et d’envoyer des messages au format RCS que lorsqu’elles étaient connectées en Bluetooth au smartphone.

Des messages RCS qui pourraient arriver en 4G

Pour rappel, le RCS est un standard de messagerie désormais adopté par Google Messages, Samsung Messages ou même Apple Messages. Il permet de profiter de messages enrichis, avec des pièces jointes, des accusés de lecture ou même des messages vocaux, à la manière d’une application de messagerie dédiée.

Cependant, à en croire les indices dénichés par le site Android Authority, il semble que la dernière version de Google Messages ouvre la voie à l’arrivée du RCS sur les montres Wear OS, même en cas de connexion 4G. Trois lignes de code suggèrent en effet l’arrivée du RCS en 4G sur les montres connectées :

bugle.enable_wear_standalone_rcs bugle.enable_wear_standalone_rcs_settings bugle.enable_wear_standalone_voice_message

Ici, « bugle » serait le nom de code de Google Messages, « Wear » ferait référence à Wear OS et « standalone » à une connexion autonome en 4G, sans passer par un smartphone.

Concrètement, cette fonction pourrait permettre non seulement de lire, mais également de recevoir des messages enrichis directement sur sa montre. Les lignes de code font par ailleurs explicitement référence aux messages vocaux qui pourraient donc être écoutés ou enregistrés directement au poignet.

Pour l’heure, il convient cependant de noter qu’il ne s’agit encore que d’indices et que la fonctionnalité n’a pas été annoncée officiellement par Google. On pourrait en savoir plus à ce sujet dans les prochains mois.