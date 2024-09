Comment Apple et Google cherchent à sécuriser vos conversations

Avec l’arrivée d’iOS 18, Apple a fait un grand pas vers l’interopérabilité en implémentant la prise en charge du standard RCS au sein de son app Messages. Mais le chiffrement reste encore tristement absent.

La discrimination des « bulles vertes » n’aura bientôt plus lieu d’être. Avec l’arrivée du RCS sur iPhone, Apple a fait un grand bond en avant dans la simplification des communications entre propriétaires d’iPhone et de téléphones Android. Le standard, destiné à remplacer le SMS, permet de profiter de fonctionnalités de tchat avancées telles que les accusés de réception, l’envoi de pièce jointes en haute qualité ou l’ajout de réaction par émoji. Mais une fonctionnalité cruciale reste absente : le chiffrement.

Couche de sécurité supplémentaire rendant le contenu des échanges illisibles par une tierce personne, le chiffrement est devenu un quasi-standard dans le monde des applications de discussions instantanées. WhatsApp le propose, tout comme Facebook Messenger (dans certains cas) et Signal. Mais les discussions RCS entre iPhone et téléphones Android en font malheureusement l’économie.

Une situation ubuesque

Cela s’explique en partie par le fait que le RCS est en réalité un très vieux standard qui n’a jamais pris le temps d’ajouter le chiffrement à ses fonctionnalités natives. Google chiffre bien les messages RCS échangés entre mobile Android, mais avec une solution maison. Tout comme Apple chiffre les communications iMessage entre iPhone.

On se retrouve donc avec une solution de messagerie universelle moins bien sécurisée que les solutions semi-universelles proposées par chaque constructeur. Un casse-tête. Heureusement, cela pourrait bien changer rapidement nous apprend 9to5Google. Apple et Google ont chacun expliqué vouloir travailler main dans la main avec le GSMA (le regroupement des opérateurs mobiles mondiaux) pour implémenter une solution de chiffrement au RCS.

Vers une simplification bienvenue

Dans un communiqué, l’organisme a indiqué que la prochaine étape pour le RCS était justement d’aller, enfin, dans cette direction. « Il s’agira du premier déploiement d’un protocole de chiffrement standardisé et interopérable. Cela pose de nombreux défis techniques tels que la gestion des clés et le chiffrement des conversations de groupes », indique le GSMA. Dans un message sur LinkedIn, un responsable de Google a ajouté que l’entreprise est « déterminé à fournir une expérience de tchat sécurisée et privée, […] quelle que soit la plateforme. »

Le géant de la recherche a déjà commencé à travailler à l’implémentation du standard MLS (pour Messaging Layer Securuty) qui pourrait se lier au RCS pour chiffrer les conversations. De son côté, Apple utilise pour le moment une version du RCS appelé « Universal Profile » qui, elle, ne prend pas en charge le chiffrement. Le besoin d’une solution harmonisée, simple, universelle et sécurisée est plus que jamais nécessaire donc.

