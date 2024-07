Le remplaçant des SMS/MMS gagne de nouvelles fonctionnalités

Le standard destiné à remplacer le SMS doit s'adapter aux nouveaux usages. Dans cette optique, sa dernière mise à jour intègre directement les réactions aux messages, l'édition de ces derniers et même le signalement des spams.

La GSMA, qui assure le développement et la maintenance du protocole RCS, vient d’officialiser l’ajout de nouvelles fonctionnalités qui devraient faciliter l’interopérabilité entre les différents clients de messagerie.

La dernière version du RCS (Universal Profile 2.7) supporte désormais nativement les réactions aux messages, qu’il s’agisse d’émojis ou d’éléments personnalisés comme les stickers, les Genmojis ou les Photomojis.

Leur envoi et leur réception devraient donc se dérouler sans accroc et ils devraient s’afficher normalement, que ce soit sur iPhone ou sur n’importe quel smartphone Android.

Par ailleurs, le RCS permettra enfin aux utilisateurs d’éditer et de supprimer les messages envoyés. Des modifications visibles aussi bien du côté de l’expéditeur que du côté du destinataire.

Enfin, il prend nativement en charge les signalements de messages inappropriés et de spam, ce qui devrait permettre à qui de droit de les bloquer unilatéralement.

Une mise à jour qui doit encore être déployée

Selon la GSMA, cette mise à jour doit permettre d’offrir « des expériences de messagerie plus attrayantes ».

Si le RCS a vocation à remplacer nos bons vieux SMS et MMS, lorsque cela est possible, il doit surtout s’adapter aux nouveaux usages des messageries, portés par des services tels que Messenger et WhatsApp. Mais il doit surtout assurer une standardisation entre les différents clients de messagerie, tels que Google Messages ou iMessage.

Si les utilisateurs d’Android devraient bientôt bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités, il faudra attendre un peu plus longtemps du côté d’iOS.

Sa version 18 est encore en phase bêta, et elle apporte progressivement le support du RCS en fonction du pays et de l’opérateur, SFR étant le premier à ouvrir le bal en France.

Reste à savoir si Apple adoptera les dernières mises à jour de la GSMA, ou s’il se contentera du strict minimum ou utilisera une version plus ancienne et moins complète dudit protocole.