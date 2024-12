Arrêtez les messages entre Android et iPhone, c’est le FBI qui le dit

Le FBI et la CISA (Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures) lancent un avertissement majeur concernant la sécurité des communications entre les utilisateurs iOS et Android.

Vous envoyez parfois des SMS à des personnes utilisant un smartphone Android alors que vous avez un iPhone, ou vice versa ? Il serait peut-être temps d’arrêter. En effet, les deux agences fédérales américaines déconseillent fortement l’échange de messages texte entre les appareils iOS et Android, même via le protocole RCS (Rich Communication Services) récemment adopté par Apple. La raison ? La version du protocole RCS utilisée par Apple ne comprend pas le chiffrement de bout en bout, laissant les conversations vulnérables aux cyberattaques.

Si les communications entre deux utilisateurs iOS ou entre deux utilisateurs Android sont parfaitement sécurisées grâce au chiffrement intégré, le problème survient lors des échanges entre les deux plateformes. Ces conversations peuvent être interceptées par des pirates informatiques, notamment un groupe baptisé « Salt Typhoon », lié au ministère chinois de la Sécurité publique.

Les communications ne sont pas chiffrées de bout en bout

Cette menace s’inscrit dans une campagne de piratage plus large visant les réseaux américains, dont l’ampleur serait « plus importante que précédemment estimée », selon les autorités. Face à cette situation, Jeff Greene de la CISA et un haut responsable du FBI recommandent aux Américains d’utiliser exclusivement des applications de messagerie dotées d’un chiffrement de bout en bout.

Si vous cherchez une alternative pour continuer à communiquer, vous devriez peut-être vous tourner vers des plateformes comme WhatsApp. Cette application, disponible gratuitement sur l’App Store et le Google Play Store, offre un chiffrement complet des conversations. Paradoxalement, bien qu’Apple préconise l’utilisation du chiffrement de bout en bout pour protéger ses utilisateurs, l’entreprise n’a pas intégré cette fonctionnalité à sa version du protocole RCS.

Pour les utilisateurs d’iPhone communiquant fréquemment avec des contacts sur Android, l’utilisation de WhatsApp ou d’un de ses concurrents comme Signal ou Telegram s’impose comme la solution la plus sûre, du moins jusqu’à ce qu’Apple implémente une version plus sécurisée du protocole RCS. En attendant, la vigilance reste de mise face à ces vulnérabilités qui touchent les communications intercommunautaires entre les deux principaux systèmes d’exploitation mobile.