Non, WhatsApp ne va pas arrêter de fonctionner sur votre smartphone du jour au lendemain

Régulièrement, WhatsApp cesse de fonctionner sur des smartphones d’ancienne génération. En 2025, ce sont une vingtaine de téléphones qui ne sont désormais plus pris en charge.

L’application WhatsApp sur smartphone // Source : Meta

Comme toutes les applications, WhatsApp propose souvent de nouvelles fonctionnalités et des fonctions de sécurité avancées. Néanmoins, si l’application de messagerie du groupe Meta propose une compatibilité avec de très nombreux smartphones, elle en abandonne de temps en temps quelques-uns sur le bas-côté. De quoi faire craindre à certains que ce ne soit le cas de leur smartphone.

De nombreux sites d’actualité se font régulièrement le relais d’une liste de 27, 39 ou « plus de 50 » smartphones qui auraient été mis de côté par WhatsApp, Meta ayant arrêté leur support. Cependant, ces listes semblent ne venir de nulle part.

Ces derniers jours, c’est le cas de plusieurs sites espagnols qui reprennent une liste de 27 smartphones qui n’auraient bientôt plus droit à WhatsApp. Problème : lorsqu’on se penche sur de précédentes listes, certains smartphones présents dans cette nouvelle liste auraient déjà dû voir leur accès à WhatsApp coupé… il y a deux ans.

Les listes de smartphones qui circulent quasiment tous les mois ont pour point commun de ne jamais être sourcées, ou, tout du moins, de ne renvoyer à aucune liste publiée directement par WhatsApp.

Une compatibilité basée sur la version de l’OS

En fait, la seule communication faite directement par la messagerie de Meta concerne une information générale, à propos du système d’exploitation nécessaire pour faire tourner WhatsApp sur un téléphone en 2024. « Nous mettons fin au support des appareils et des systèmes d’exploitation régulièrement afin de pouvoir supporter des appareils plus récents et rester à jour avec les dernières avancées technologiques », indique le service.

En l’occurrence, au moment de rédiger cet article, WhatsApp indique que, pour faire tourner son application, un smartphone doit être équipé au moins d’Android 5.0 et d’iOS 12. Meta indique par ailleurs qu’à partir du 5 mai prochain, les iPhone devront nécessairement embarquer iOS 15.1 ou une version plus récente. Néanmoins, cela laisse quelques mois encore avant que les iPhone 5s, 6 et 6 Plus ne soient délaissés.

Bien évidemment, cela ne signifie pas que les listes partagées sont complètement fausses. Certains smartphones présents sont effectivement équipés d’une version d’Android antérieure à Android 5.0. Néanmoins, il s’agit ici d’un travail d’agrégation avec des listes qui ne sont que rarement mises à jour et des appareils qui sont bien souvent délaissés depuis des années par WhatsApp.