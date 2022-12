WhatsApp ne fonctionnera plus sur certains smartphones dès 2023

Vous avez un vieux Samsung Galaxy dans la poche ? Un ancien iPhone ? Certains utilisateurs de WhatsApp vont être confrontés à un problème inattendu : la compatibilité de leur téléphone avec l'application de messagerie. En effet, avec le passage à 2023, plusieurs modèles de téléphones ne seront plus en mesure de faire fonctionner WhatsApp.

Qu’est-ce que l’obsolescence programmée d’un smartphone ? Ce n’est pas forcément la réparabilité des smartphones, c’est aussi le support logiciel. Justement, WhatsApp profite de la nouvelle année pour faire le tri.

WhatsApp Télécharger WhatsApp gratuitement APK

La fragmentation en question

On a l’habitude de parler de fragmentation quand on parle de système d’exploitation, et c’est le cas ici. WhatsApp a annoncé l’arrêt du support des smartphones équipés de certaines mises à jour d’OS. Chaque année, la barre de compatibilité est légèrement relevée, à la fois pour des raisons techniques et de sécurité.

Proposer une application sur des appareils dont le système d’exploitation ne reçoit plus de support ou de mises à jour comporte des risques, et les développeurs de WhatsApp en sont conscients.

Il faudra donc désormais avoir au moins Android 4.2 (Jelly Bean) ou iOS 12.1. Précisons qu’Android 4.2 a été lancé en 2012, tandis qu’iOS 12 est un peu plus récent, c’était en 2018.

Malgré tout, la liste des appareils est grande, dont une flopée de Samsung Galaxy, de Huawei Ascend, quelques Sony Xperia et des LG Optimus. Ces appareils ne pourront plus lancer WhatsApp, tout simplement.

Il faudra changer votre appareil, sinon sera considéré comme obsolète par la messagerie instantanée. Ou alors, si vous ne l’avez toujours pas, mettez à jour votre téléphone vers une version d’OS compatible avec WhatsApp.

Pour vérifier la version de votre système d’exploitation, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle du côté d’iOS. Pour Android, il suffit de se rendre dans Paramètres > A propos du téléphone. Dans cette rubrique, un onglet sur la version de votre système d’exploitation est normalement disponible.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.