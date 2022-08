Toyota ne croit pas à l’électrique mais voici sa nouvelle voiture électrique

Toyota a vraiment du mal avec l'électrique. La marque japonaise se plaint d'une demande faible et prépare, dans le même temps, une nouvelle voiture électrique, la bZ3, en partenariat avec une pointure chinoise du domaine, BYD.

Souvenez-vous, c’était il y a quelques semaines seulement. L’un des cadres de Toyota indiquait, lors d’une interview, que la voiture électrique n’était pas une solution. Ce haut responsable prônait la diversité, avec notamment la mise en avant des hybrides, secteur sur lequel le constructeur japonais est ultra-présent. Mais sur le 100 % électrique, c’est une autre histoire, malgré le lancement tout récent de sa première voiture électrique, le SUV bZ4X avec un moteur en provenance de chez GAC-Toyota.

Toyota bZ3 : un moteur et une batterie BYD

Le constructeur japonais est en train de préparer en Chine, sa nouvelle berline électrique bZ3. Pour ce faire, Toyota s’est associé au géant chinois, deuxième constructeur mondial sur la voiture électrique derrière Tesla, j’ai nommé BYD. Ce dernier arrive en Europe dès cette année avec trois voitures électriques. Toyota est allé récupérer chez BYD le moteur et la batterie (de type LFP avec la technologie Blade) mais utilise sa plateforme e-TNGA.

La berline bZ3 est une propulsion et propose deux puissances différentes : 183 ch et 244 ch avec une vitesse maximale de 160 km/h pour les deux versions. La voiture est assez longue, avec 4,72 m contre une largeur de 1,8 m et une hauteur de 1,47 m avec un empattement de 2,88 m, similaire à une Tesla Model 3. Le poids est quant à lui dans la moyenne avec 1,8 tonne sur la balance.

Deux finitions différentes

On peut voir sur les photos deux finitions différentes, dont une avec des jantes de 16 pouces et la seconde montée en 18 pouces. Le design arrière est assez classique qui fait un peu penser à la Toyota Camry thermique. L’avant est beaucoup plus réussi, avec un museau fin et agressif, un peu à la manière d’une MG4. Le dessin est très proche du concept bZ SDN qu’on avait pu apercevoir en décembre dernier.

Les photos de l’intérieur et les caractéristiques techniques de la voiture devraient être annoncés par Toyota plus tard, puisqu’il s’agit pour le moment d’une fuite en provenance de Chine, relayée par Carnewschina. La Toyota bZ3 devrait être dévoilée officiellement en novembre, avec une commercialisation par la suite, en Chine dans un premier temps.

Toyota croit-il réellement en la voiture électrique ?

Cette fuite intervient en même temps qu’une intervention d’un haut cadre américain du constructeur japonais. En effet, Jack Hollis, patron des ventes de Toyota pour l’Amérique du Nord, pense que le marché américain n’est pas prêt à l’arrivée des voitures électriques comme le relaie Forbes. L’homme pense que l’objectif d’atteindre 50 % de ventes de voitures neuves électriques en 2030 fixé par Joe Biden est irréaliste.

La Californie n’est pas de cet avis, avec sa toute nouvelle réglementation qui impose la vente de voitures électriques neuves à partir de 2035, avec toutefois une nuance qui devrait parler à Toyota. 20 % des voitures neuves vendues en 2035 pourront être de type hybrides rechargeables.

Mais cette sortie remarquée de Toyota ne serait-elle pas un moyen de tacler les États-Unis et leur nouveau bonus écologique qui empêche les voitures de la marque d’y avoir accès ? Et une manière aussi de faire oublier que le constructeur japonais n’a qu’une seule voiture électrique à proposer pour le moment ? Rappelons néanmoins que Toyota prévoit 30 véhicules électriques différents d’ici à 2030.

