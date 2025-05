Xiaomi confirme : malgré les polémiques, sa voiture électrique hors norme cartonne

Dévoilée en 2024 et récemment lancée, la nouvelle Xiaomi SU7 Ultra rencontre déjà un très franc succès. La voiture électrique hautes performances a déjà cumulé plus de 23 000 commandes, et ce malgré la polémique qui l’entoure.

C’est un pari risqué qu’a décidé de faire Xiaomi en lançant sa toute première voiture électrique à la fin de l’année 2023. Et ce alors que certains spécialistes craignaient que le géant de la tech ne fasse faillite à cause de cette stratégie. Il n’en sera finalement rien, car cette nouvelle activité a donné un véritable coup de boost à la marque.

Des commandes qui dépassent les attentes

La nouvelle SU7, lancée début 2024, rencontre un franc succès. Ce sont déjà plus de 200 000 exemplaires qui ont été vendus en à peine un an, et ce n’est pas fini. Car en parallèle, la firme chinoise avait aussi dévoilé en 2024 une version encore plus radicale, baptisée SU7 Ultra. Forte d’environ 1 550 chevaux issus de l’alliance de trois moteurs, cette dernière rivalise avec la Tesla Model S Plaid et la Porsche Taycan. Les commandes ont quant à elles été ouvertes au mois de février 2025.

Et déjà, le succès est au rendez-vous pour la supercar électrique, comme l’explique le site spécialisé CNEVPost. En effet, cette dernière a déjà cumulé plus de 23 000 commandes en seulement quelques mois. Un chiffre qui dépasse très largement les attentes de la marque, comme l’indique le PDG de la marque, Lei Jun. Celui-ci avait souligné dès le mois de mars que 19 000 commandes fermes avaient été enregistrées pour la berline sportive, dont plus de 10 000 déjà bloquées.

Ce qui a permis à Xiaomi d’atteindre son objectif annuel bien plus tôt que prévu pour la supercar. Pour mémoire, ce dernier avait été fixé au mois de février à 10 000 ventes pour l’année 2025 entière. Il faut dire que la nouvelle SU7 Ultra est affiché à un prix très alléchant, de seulement 299 900 yuans. Ce qui correspond à environ 69 900 euros selon le taux de change actuel. Cependant, ce montant devrait être largement plus élevé si elle venait à être commercialisée en Europe, notamment en raison des droits de douane mis en place par Bruxelles.

La voiture reste tout de même plus abordable qu’une Model S Plaid, qui démarre en France à partir de 119 990 euros. La Porsche Taycan Turbo GT, forte de 1 034 chevaux,est quant à elle affichée à partir de 248 000 euros. On comprend donc aisément le succès de la Xiaomi SU7 Ultra, qui affiche des performances de très haut vol. Et pour cause, la berline réalise le 0 à 100 km/h en seulement 1,98 seconde, ce qui lui permet de rivaliser avec la future Tesla Roadster – si elle sort un jour.

Un succès malgré les critiques

Les excellents chiffres de la nouvelle Xiaomi SU7 Ultra peuvent sembler surprenants, alors que la marque fait face à plusieurs polémiques depuis quelques semaines. Cela avait démarré avec l’arrivée d’une mise à jour bridant la puissance de la sportive, qui avait été ensuite supprimée face à la colère des clients. Puis, la firme chinoise avait été accusée de mentir à ces derniers, en ayant commercialisé un capot en carbone à plus de 5 000 euros, censé améliorer les performances de la voiture. Or, des blogueurs avaient noté qu’il n’avait en fait aucun effet.

Accusée de publicité mensongère, l’entreprise avait été sommée par les acheteurs de les rembourser, ce qu’elle refuse de faire. Si le patron admet que Xiaomi traverse la pire période de son histoire, il évoque une campagne de désinformation orchestrée. Quoi qu’il en soit, ces polémiques ont entraîné une forte chute des ventes de la berline SU7, également critiquée pour sa mauvaise qualité dans une enquête gouvernementale. Sans parler de l’accident ayant coûté la vie à trois jeunes femmes. Cependant, il semblerait que la version sportive soit finalement épargnée.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

À moins que l’impact de cette affaire se fasse ressentir dans les prochains mois ? Quoi qu’il en soit, cela ne semble pas empêcher la marque d’avancer. Cette dernière vient ainsi de lever le voile sur son second modèle, un SUV baptisé YU7. Rival de la Tesla Model Y, celui-ci devrait cependant afficher un tarif nettement inférieur. Le but ? Lui voler quelques parts de marché, notamment en Chine.

Mais on ne sait pas encore pour le moment si une arrivée en Europe est prévue. Cela reste toutefois très probable. Reste à savoir quand.