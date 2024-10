Votre smartphone sous Android va enfin s’équiper d’un mode « ne pas déranger » digne de ce nom

Alors que le déploiement d’Android 15 se fait attendre, des informations commencent à émerger sur certaines fonctionnalités qui s’amélioreront sur Android 16, dont le mode « ne pas déranger ».

Google Pixel 9 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Les notifications sur votre smartphone peuvent sérieusement nuire à votre concentration. L’introduction du mode « Ne pas déranger » sur Android a été une excellente solution pour réduire ces distractions. Cependant, il peut parfois se montrer trop contraignant. On apprend que Google travaille sur une nouvelle version plus flexible.

Pour aller plus loin

N’attendez pas Android 15

Une inspiration made in Apple

Les équipes d’Android Authority ont pu décortiquer la nouvelle bêta d’Android 15 et y ont repéré une fonctionnalité concernant le mode « Ne pas déranger ». Intitulé « Mode prioritaire », cette nouvelle version s’apparenterait au Mode Concentration présent sur l’iPhone.

Plusieurs modes par défaut devraient être disponibles, liés au sommeil et au calendrier. Cela suggère que l’un s’activera sur une plage horaire quant l’autre se synchronisera probablement avec votre calendrier pour se déclencher sur des temps précis.

Un mode personnalisable

La fonctionnalité la plus intéressante révélée par Android Authority concerne la personnalisation de ces profils. Vous devriez pouvoir leur donner un nom spécifique avec une icône associée, ajouter des applications spécifiques par usage et choisir les contacts qui pourront vous joindre malgré cette activation. Il semblerait également qu’il soit possible d’activer plusieurs modes simultanément et de les programmer à des moments précis de la journée.

Pour le moment aucunes informations officielles n’a été communiqué par les équipes de Google, il n’est donc pas exclu que ces options présentes sur la bêta d’Android 15 ne sortent pas plus tôt.

Concernant la sortie d’Android 15, celle-ci est toujours prévue pour la mi-octobre.

Pour aller plus loin

Mise à jour Android 15 : smartphones compatibles, nouveautés, dates… Tout ce que l’on sait