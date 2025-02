La OnePlus Watch 3 est officielle et corrige les rares défauts du précédent modèle

OnePlus vient de présenter sa nouvelle montre connectée, la OnePlus Watch 3. Elle reprend les qualités du modèle précédent, en corrigeant les principales lacunes.

La OnePlus Watch 3 // Source : OnePlus

C’est peu dire que OnePlus nous avait surpris l’an dernier avec sa OnePlus Watch 2. Des années après sa première montre connectée, la marque chinoise avait lancé un second modèle qui effaçait quasiment tous les défauts de la première version.

Pour aller plus loin

La meilleure montre connectée de 2024 est la OnePlus Watch 2R – Frandroid Awards 2024

Ce mardi, OnePlus va encore plus loin avec sa nouvelle OnePlus Watch 3. S’il restait encore quelques lacunes sur le modèle de 2024, cette montre connectée compte bien les effacer.

En effet, la OnePlus Watch 3 reprend le même design global que le modèle de l’an passé, mais ajoute une lunette rotative pour naviguer dans les menus, et affine les bordures autour de l’écran. On conserve cependant la même conception en acier inoxydable avec un format plutôt massif de 46,6 x 47,6 x 11,75 mm.

La couronne rotative de la OnePlus Watch 3 // Source : Chloé Pertuis

La montre profite d’un écran Amoled agrandi, avec 1,5 pouce de diamètre contre 1,43 pouce, capable de monter jusqu’à une luminosité maximale de 2200 cd/m². La définition identique au modèle précédent, de 466 x 466 pixels, pour le même format induit cependant logiquement une plus faible résolution, de 311 pixels par pouce.

Électrocardiogramme, capteur cardio et GPS au programme

OnePlus a surtout travaillé la partie liée au suivi de sport et de santé. Si d’aucuns regrettaient l’absence d’électrocardiogramme sur le modèle précédent, qu’ils se rassurent : la OnePlus Watch 3 est bel et bien dotée d’un ECG. Celui-ci va notamment être contribution dans une nouvelle fonction « bilan en 60 secondes » qui va permettre d’analyser la santé cardiaque, le niveau de stress et la récupération.

Pour aller plus loin

SpO2, ECG, VFC, fréquence cardiaque : comment les montres connectées prennent soin de votre cœur

À noter cependant, l’électrocardiogramme devra être validé par les autorités de santé et ne sera déployé en France qu’au cours du second trimestre, par mise à jour.

L’électrocardiogramme de la OnePlus Watch 3 // Source : Chloé Pertuis

Enfin, la marque chinoise indique avoir également amélioré la formule du côté cardio et GPS avec des mesures affinées.

Une montre Wear OS à l’autonomie gargantuesque

Surtout, la OnePlus Watch 3 conservait ce qui faisait la principale force de la OnePlus Watch 2 : son autonomie.

Pour aller plus loin

Pour une meilleure autonomie, cette montre connectée est un modèle à suivre

Ici, OnePlus conserve le système de double processeur et de double système d’exploitation, mais intègre une batterie de plus grande capacité : 631 mAh contre 500 mAh. De quoi assurer, sur le papier, jusqu’à cinq jours d’utilisation en usage classique, trois en usage intensif et seize en économie d’énergie.

En revanche, si la montre embarque bel et bien une puce NFC pour le paiement sans contact, elle est dénuée de connexion 4G et ne pourra donc pas être utilisée de manière autonome.

La OnePlus Watch 3 sera disponible à la vente en deux coloris — vert ou noir — à partir du 25 février. Elle sera proposée en France au prix de 249 euros. D’ici là, vous pouvez déjà consulter notre test complet de la OnePlus Watch 3.