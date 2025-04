Cette excellente montre connectée est à nouveau disponible, avec une très mauvaise surprise aux États-Unis

Deux mois après avoir suspendu les précommandes, OnePlus a finalement corrigé le problème de sa montre connectée. Cependant, outre-Atlantique, les consommateurs découvrent une mauvaise surprise.

La OnePlus Watch 3 // Source : Chloé Pertuis

En février dernier, OnePlus dévoilait sa dernière montre connectée en date, la OnePlus Watch 3. La montre nous avait particulièrement séduit avec son design soigné, sa lunette rotative, son autonomie gargantuesque et son système Wear OS permettant de profiter de nombreuses applications.

Seulement, quelques jours à peine après son annonce, la montre avait finalement été retirée de la vente. En cause, un problème liée aux informations marquées au dos de la toquante, et notamment une faute de frappe : « Meda in China » en lieu et place de « Made in China ». Il aura fallu deux mois à la marque pour corriger l’erreur et proposer à nouveau sa montre à la vente.

Depuis ce jeudi, la OnePlus Watch 3 est donc à nouveau disponible dans le commerce, en deux coloris : noir ou argent et vert. En France, la montre est proposée, comme annoncé initialement, au prix de 349 euros — et même à 299 euros au lancement.

Cependant, ce retour de la OnePlus Watch 3 sur les étales ne se déroule pas partout aussi bien qu’en France. Aux États-Unis, il semble que la marque soit la première à avoir répercuté la politique douanière de Donald Trump.

Un tarif qui a explosé aux États-Unis

En effet, alors que la montre devait être lancée outre-Atlantique au prix de 329,99 dollars, les prix proposés finalement cette semaine sont bien plus élevés.

La OnePlus Watch 3 y est en effet proposée au prix de 499,99 dollars, soit une hausse de 170 dollars, ou +51,5 % par rapport au tarif initialement annoncé.

La faute de frappe « Meda in China » au dos des OnePlus Watch 3 // Source : Frandroid

Pour l’heure, OnePlus n’a pas communiqué officiellement sur les raisons de cette hausse de prix en deux mois à peine. Seulement, le principal événement ayant eu lieu dans ce laps de temps concerne la hausse substantielle des tarifs douaniers entre les États-Unis et la Chine. Depuis cette semaine, les produits chinois importés aux États-Unis ont augmenté de 145 %. De quoi justifier la hausse de prix de la montre et, sans nul doute, de la plupart des produits chinois à l’avenir.

Surtout que, maintenant que la OnePlus Watch 3 a corrigé sa faute de frappe, difficile de nier que la montre est bel et bien « fabriquée en Chine ».