Les 3 montres connectées recommandées par Frandroid en ce mois de mars

Le mois de février fut une très belle fournée de montres connectées. Pour le coup, on profite de trois montres avec un rapport qualité/prix vraiment intéressant : la OnePlus Watch 3, l’Amazfit Active 2 et la Xiaomi Redmi Watch 5.

Petit point sur ces trois smartwatches qui ont de l’avenir à nos poignets et seront de bonnes assistantes pour faire du sport.

OnePlus Watch 3 Un belle montre à l’autonomie imbattable

La OnePlus Watch 3 est une montre connectée très polyvalente, qui se distingue surtout par son design soigné et une autonomie exceptionnelle. Son look urbain cache de jolies finitions en acier et avec verre saphir, avec en plus un large écran (1,5 pouce) et une couronne de navigation bien pratique. Pour ne rien gâcher, elle propose une multitude de modes sportifs et de santé : suivi de la fréquence cardiaque, de la température corporelle, du niveau d’oxygène dans le sang et de la qualité du sommeil, même si l’on aurait aimé un peu plus de précision. Enfin, avec au minimum trois jours d’autonomie, elle est la montre la plus endurante du marché sous WearOS. Une vraie réussite, à un tarif honnête sous les 350 euros.

La OnePlus Watch 3 // Source : Chloé Pertuis

Amazfit Active 2 Élégante et abordable

Avec son petit boîtier en acier inoxydable de 43,9 mm de diamètre, l’Amazfit Active 2 a le bon goût de pouvoir s’adapter même aux poignets les plus menus. L’interface logicielle est plutôt réussie, et l’assistant vocal Zepp Flow toujours très performant, même si l’on manque un peu d’apps tierces, WearOS faisant mieux sur ce point. Reste que son écran est agréable et lumineux, et qu’en termes de fonctionnalités, elle dispose de tout ce qu’on attend d’une montre de sport. Elle conviendra bien aux utilisateurs débutants qui ne souhaitent pas mettre des mille et des cents dans une première montre.

L’écran de l’Amazfit Active 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Xiaomi Redmi Watch 5 La fausse Apple Watch abordable

La Xiaomi Redmi Watch 5 se positionne comme une montre connectée simple et efficace — tout en étant très abordable. Son design rappelle fort celui des Apple Watch : elle arbore un vaste écran AMOLED rectangulaire de 2,07 pouces, bien contrasté et lumineux. On retrouve une couronne rotative fort pratique. Son autonomie est excellente : presque dix jours loin d’une prise. Ceci est rendu possible grâce au système d’exploitation propriétaire de Xiaomi. La montre propose 150 modes sportifs et intègre un suivi GPS autonome, un atout notable. Un bonne montre connectée pour ceux qui cherchent un grand format.

La Xiaomi Redmi Watch 5 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

