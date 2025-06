Fairphone 6 en fuite : design modulaire et coque bicolore pour 549 €

es leakers français et allemands révèlent les premiers détails du Fairphone 6. Ce nouveau smartphone éthique miserait sur une modularité inédite avec coque bicolore et accessoires interchangeables.

Le Fairphone 6 se dévoile avant l’heure grâce à des fuites. Ce nouveau smartphone éthique mise sur un design modulaire encore plus poussé, avec une coque arrière bicolore et des composants entièrement remplaçables par l’utilisateur. C’est l’équivalent de Framework, mais dans le monde du smartphone.

Fuites convergentes sur la fiche technique

Selon les informations obtenues par le leaker français Arsène Lupin et confirmées par Roland Quandt de WinFuture, le Fairphone 6 sera lancé dans une configuration unique : 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Ces données proviennent des flux de distributeurs européens qui préparent déjà les références produits.

Le smartphone sera proposé en trois coloris : « Horizon Black », « Cloud White » et « Forest Green ». Fairphone pourrait ajouter d’autres variantes après le lancement, selon la stratégie habituelle de l’entreprise néerlandaise.

La principale nouveauté réside dans la coque arrière bicolore, composée de deux parties distinctes. Cette approche permet aux utilisateurs de combiner différentes couleurs selon leurs préférences, cela donne un aspect personnalisable au téléphone.

L’image marketing officielle obtenue révèle un design épuré en façade, avec un mécanisme de loquet coulissant visible pour accéder aux composants internes.

Modularité poussée à l’extrême

Le Fairphone 6 devrait aller plus loin que ses prédécesseurs dans l’approche modulaire. Outre les composants traditionnellement remplaçables (batterie, écran, caméras), l’appareil intégrerait désormais des modules pour la coque intérieure, l’écouteur, le haut-parleur et le port USB-C.

Les appareils photo – principal, grand-angle et frontal – restent remplaçables individuellement. Cette approche permet de réparer ou d’améliorer les capacités photographiques sans changer tout le téléphone.

L’innovation concerne les accessoires modulaires. Des distributeurs proposent déjà des porte-cartes, cordons et anneaux de maintien interchangeables. Le dos du smartphone intégrerait un système de fixation dédié à ces accessoires.

Design repensé sans cadre métallique

L’image marketing suggère un changement important : l’abandon du cadre métallique visible sur les modèles précédents. L’absence de découpes pour les « bandes d’antenne » laisse penser à une construction différente, peut-être intégralement plastique.

Ce choix pourrait faciliter la réparation en éliminant les soudures métalliques complexes. Il s’inscrit dans la philosophie Fairphone de privilégier la réparabilité sur l’esthétique premium.

Le mécanisme de loquet coulissant semble plus accessible que les systèmes à vis des anciens modèles. Cette évolution pourrait encourager les utilisateurs à effectuer eux-mêmes les réparations courantes.

L’épaisseur et le poids du Fairphone 6 restent inconnus, mais la modularité impose généralement des compromis sur la finesse.

Positionnement prix cohérent

Le prix attendue est de 549,99 €, ce qui place le Fairphone 6 dans le milieu de gamme premium. Cette tarification reste cohérente avec les précédents modèles.

Ce positionnement concurrence directement les smartphones classiques de marques établies, évidemment, avec quelques concessions sur les performances ou la photographie.

Les accessoires modulaires représenteront probablement une source de revenus complémentaire, comme c’est déjà le cas pour les pièces de rechange.

Écosystème de réparation renforcé

Fairphone développe parallèlement son réseau de distribution de pièces détachées. Les distributeurs européens proposent déjà des composants de remplacement avant même le lancement officiel du téléphone.

L’entreprise mise sur la formation des réparateurs indépendants et des utilisateurs avancés. Des tutoriels et outils spécialisés accompagnent chaque composant vendu séparément.

Cette stratégie a pour but de créer un véritable écosystème de la réparation, ce qui dépasse largement le simple remplacement de batterie pour toucher tous les composants.

Lancement prévu fin juin

Le Fairphone 6 serait dévoilé officiellement le 25 juin 2025, selon les informations de distributeurs. Cette date coïncide avec la stratégie habituelle de Fairphone de lancer ses produits en fin de printemps.

La commercialisation suivrait rapidement, probablement début juillet en Europe. Les précommandes pourraient débuter dès l’annonce officielle.