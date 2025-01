Samsung explore la technologie Ultra Wide-Band pour ses futurs écouteurs sans fil

Samsung préparerait une innovation intéressante dans le domaine des écouteurs sans fil. Le dépôt d’un brevet portant sur l’intégration de la technologie Ultra Wide-Band (UWB) vient d’être repéré pouvant transformer radicalement la transmission audio sans fil, jusqu’ici dominée par le Bluetooth.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le site 91mobiles.com a repéré un nouveau dépôt de brevet opéré par la société Samsung Electronics. Il concerne la transmission sans fil pour les écouteurs sans fil. Ce système repose sur une architecture hybride utilisant à la fois le Bluetooth, mais également la technologie Ultra Wide-Band intégrée sur certains smartphones et appareils électroniques. Selon le document, la connexion initiale entre le premier écouteur et le dispositif source de lecture audio s’établit via Bluetooth.

Source : 91mobiles.com

Ensuite, les deux écouteurs basculent vers une liaison UWB pour la transmission audio, tandis que le Bluetooth continue de gérer les données de contrôle.

Source : 91mobiles.com

Cette technologie UWB offre plusieurs avantages par rapport au Bluetooth traditionnel. Elle permet effectivement de profiter de débits pouvant atteindre 20 Mbps, mais aussi une latence et des interférences réduites. Samsung affirme que ces caractéristiques permettraient la transmission audio sans perte, une première pour des écouteurs sans fil. Récemment, une autre alternative s’est fait jour à travers l’annonce du 1More SonoFlow Max au CES 2025. Ce casque utilise une connexion Wi-Fi, une première pour un appareil grand public.

Quels dispositifs compatibles et quelles limites ?

Dans le cas du brevet de Samsung, l’intégration de l’UWB dans les écouteurs représente une nouvelle utilisation de cette technologie, jusqu’ici principalement employée pour la localisation précise d’objets et le déverrouillage de portes. En effet, par exemple, rappelons qu’Apple l’utilise déjà dans ses AirTags et le boîtier des AirPods Pro 2, mais pas encore pour la transmission audio. C’est également le cas pour les SmartTag+ de Samsung.

Samsung Galaxy SmartTag 2 // Source : Brice Zerouk – Frandroid

En outre, les appareils sources devront être équipés d’une puce UWB pour exploiter cette fonctionnalité. Actuellement, seuls certains smartphones haut de gamme intègrent cette technologie, notamment les iPhone depuis le modèle 11, les Samsung Galaxy S21 Plus et supérieurs, les Google Pixel Pro depuis le modèle 6 ainsi que certains mobiles Motorola et Xiaomi. Plus généralement, les smartphones embarquant le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite peuvent être compatibles.

À voir si le fabricant a activé le module FastConnect 7900 qui est intégré dans ce Soc et dispose nativement de la technologie UWB.

Toutefois, il faut aussi savoir que la portée de l’UWB est limitée (environ 3 mètres contre 30 mètres pour le Bluetooth). En outre, les ingénieurs devront également optimiser la consommation énergétique pour maintenir une autonomie satisfaisante.