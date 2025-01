Pourquoi il faut s’intéresser aux casques audio Wi-Fi et ne plus miser uniquement sur le Bluetooth

Alors que le Bluetooth règne en maître sur nos écouteurs depuis plus d’une décennie, une nouvelle technologie s’apprête à bouleverser nos habitudes d’écoute. Le Wi-Fi promet une qualité sonore sans compromis.

Depuis des années, les audiophiles se heurtent à un mur : impossible d’obtenir une qualité sonore vraiment premium en sans-fil.

Le Bluetooth, malgré ses évolutions et ses nombreux codecs, impose toujours une compression qui dégrade le signal audio. Mais une nouvelle technologie pourrait changer la donne : les casques et écouteurs Wi-Fi.

C’est désormais le cas avec l’annonce du 1More SonoFlow Max au CES, premier casque grand public intégrant une connexion Wi-Fi. Si la promesse est alléchante — un son sans perte en totale mobilité — la réalité est un peu plus compliquée.

Les promesses du Wi-Fi

Le principal argument en faveur du Wi-Fi est évident : sa bande passante. Là où le Bluetooth peine à dépasser les 1 Mbps en conditions réelles, le Wi-Fi moderne peut atteindre plusieurs centaines de Mbps. De quoi transmettre sans compression des fichiers audio haute définition, jusqu’au format 24 bits/192 kHz prisé des audiophiles.

Mais les avantages ne s’arrêtent pas là. La latence réduite permet d’envisager des usages professionnels, comme le monitoring en studio ou le gaming compétitif. La simplicité de connexion est également un plus : fini les appairages laborieux, il suffit d’être sur le même réseau pour que la magie opère.

L’intégration dans l’écosystème domestique est un autre atout. Imaginez pouvoir basculer instantanément l’audio de votre série Netflix de la barre de son vers vos écouteurs, sans perte de qualité ni manipulation complexe. C’est la promesse de cette technologie.

La réalité derrière les promesses

Pourtant, plusieurs obstacles se dressent sur la route du Wi-Fi. Premier point noir : l’autonomie.

Les puces Wi-Fi sont notoirement gourmandes en énergie, bien plus que leurs équivalentes en Bluetooth. Les fabricants devront donc réaliser des prouesses d’optimisation pour maintenir une durée d’utilisation acceptable.

La dépendance à un réseau Wi-Fi soulève aussi une question. Contrairement au Bluetooth qui fonctionne en liaison directe, les écouteurs Wi-Fi nécessitent une infrastructure réseau.

Exit donc l’utilisation dans les transports ou en extérieur, sauf à disposer d’un point d’accès mobile — solution qui pose elle-même des défis techniques et pratiques non négligeables.

Le prix risque également d’être un frein. L’intégration de puces Wi-Fi miniaturisées et optimisées pour l’audio représente un coût significatif, qui se répercutera inévitablement sur le prix final.

La question de la compatibilité ne doit pas non plus être négligée. Si les écouteurs Wi-Fi promettent une qualité supérieure, encore faut-il disposer de sources audio capables d’en tirer parti.

Et maintenant ?

Tout est resté calme sur le front des écouteurs Wi-Fi ces dernières années. Il y a eu des rumeurs au cours de cette période, cependant.

On s’attendait à ce que le Sonos Ace soit lancé avec une connexion Wi-Fi intégrée, il propose un mélange de Bluetooth et de Wi-Fi, mais ne va pas aussi lieu qu’espéré. Le streaming Wi-Fi réel ? Pas de chance.

Pour le moment, il faut donc compter sur le 1More SonoFlow Max. Il intègre le Bluetooth 5.3 évidemment, et une autonomie avec ANC de 55 heures, ce qui le place parmi les meilleurs en matière d’autonomie.

Le casque prend en charge le stockage local, les commandes vocales et même les commandes de mouvement de la tête. Vous pouvez également contrôler votre caméra via le casque, qui dispose même d’une détection de chute et de rappels pour vous lever tout au long de la journée.