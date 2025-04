Skoda fait mieux que Volkswagen avec son SUV électrique compact très performant

Skoda lance une nouvelle version de sa voiture électrique compacte, le SUV Elroq. Au programme : une nouvelle batterie et une motorisation plus puissante, ainsi qu’un design revu pour coller au badge RS.

Skoda Elroq RS

Skoda continue d’étoffer sa gamme de voitures électriques, et cette fois, c’est au tour de l’Elroq d’hériter du badge RS comme on peut le lire dans un communiqué de presse. Un choix logique, presque attendu, tant le SUV compact (4,5 mètres) à batteries se présente comme le petit frère de l’Enyaq, qui a, lui aussi, le droit à sa version RS.

Dans la nomenclature Skoda, « RS » fait référence à l’héritage sportif, souvent synonyme de performances musclées. Et ici, avec 250 kW (soit environ 340 ch) envoyés aux quatre roues via deux moteurs électriques, on peut dire que le contrat est rempli. Le 0 à 100 km/h est bouclé en 5,4 secondes avec une vitesse maximale de 180 km/h.

Ce qui en fait la voiture électrique la plus performante chez Skoda, ex aequo avec la Volkswagen ID.7 GTX. C’est donc le SUV électrique le plus performant du groupe allemand.

Skoda Elroq RS

La batterie de 84 kWh bruts / 79 kWh nets permet de viser une autonomie de plus de 550 km sur le cycle WLTP, dans la meilleure des configurations. La recharge rapide jusqu’à 185 kW permet de passer 10 à 80 % en 26 minutes.

L’autonomie des versions moins sportives est un poil plus élevée (577 km) malgré une batterie plus petite de 82 kWh bruts / 77 kWh nets. Précisons que la nouvelle batterie intégrée sur la Skoda Elroq RS est la même que sur la gamme GTX sportive des ID de Volkswagen.

Un design plus affûté, mais pas tapageur

L’Elroq RS inaugure la vision « Modern Solid » dans sa version la plus expressive (c’est la première fois qu’on la retrouve sur une version RS), avec une face avant “Tech Deck” noire glossy, des éléments noirs brillants un peu partout (coques de rétroviseurs, lettrage, encadrements de vitres), des jantes spécifiques jusqu’à 21 pouces, et une calandre illuminée de série.

Skoda ne fait pas les choses à moitié côté dotation. L’Elroq RS arrive de série avec un châssis sport, des suspensions pilotées (DCC), des phares full Matrix LED, un hayon électrique avec ouverture mains libres, un système audio Canton (675 watts) et même un siège conducteur à réglage électrique avec fonction massage et mémoire. Le siège passager peut lui aussi être massant, en option via le Pack Maxx.

À l’intérieur, la sellerie en suédine et les inserts décoratifs noirs posent une ambiance à la fois dynamique et sobre.

Prix et disponibilité

Pour le moment, on ne connaît pas encore le prix et la disponibilité de la Skoda Elroq RS qui sera officiellement dévoilée lors de la Milan Design Week.

Ce qui est certain, c’est qu’elle sera vendue plus chère que la Skoda Elroq Sportline 85, commercialisée à partir de 45 720 euros. En concurrents, on peut citer la Volkswagen ID.4 GTX et la Smart #3 Brabus.