Nvidia vous propose d’installer un mini-supercalculateur chez vous, mais pour quoi faire ?

Nvidia vient de présenter le Jetson Orin Nano Super Developer Kit, son dernier né dans la gamme des ordinateurs IA compacts. Commercialisé à 249 dollars, ce mini-ordinateur surpuissant offre des performances d’intelligence artificielle nettement supérieures à son prédécesseur, pour un prix deux fois moins élevé.

Comparable à un Raspberry Pi spécialisé dans le traitement IA, ce nouveau kit affiche des performances impressionnantes. La puissance de traitement neural a augmenté de 70 %, atteignant 67 TOPS (opérations par seconde) contre 40 TOPS pour le modèle précédent. La bande passante mémoire a également progressé de 50%, culminant à 102 Go/s.

Le cœur du système repose sur un module intégrant un GPU Nvidia Ampere avec des cœurs tensoriels et un CPU ARM à 6 cœurs cadencé à 1,7 GHz. L’appareil dispose de 8 Go de mémoire DRAM et peut être alimenté via USB-C ou un connecteur barrel propriétaire.

Le mini-ordinateur de Nvidia est en fait un supercalculateur

La connectique est particulièrement riche avec quatre ports USB 3.2 Type-A à 10 Gbps, deux connecteurs MIPI CSI pour caméras, et des emplacements M.2 2280 et 2230 pour SSD. Aucun port USB-C n’est présent, ce qui est un peu étrange. Le kit intègre également un GPIO 40 broches compatible avec les accessoires Raspberry Pi.

Selon Nvidia, les performances sont impressionnantes dans plusieurs domaines : une amélioration de 1,37 à 1,63 fois pour les modèles de langage (LLM), de 1,36 à 2,04 fois pour les modèles de vision, et de 1,43 à 1,69 fois pour les « vision transformers ».

Nvidia précise que les utilisateurs des cartes Orin Nano actuelles bénéficieront également d’un boost de performances similaire via une mise à jour logicielle JetPack. Par exemple, l’Orin NX 16 Go passera de 100 à 157 TOPS, tandis que la version 8 Go évoluera de 70 à 117 TOPS.

Ce nouveau kit de développement se positionne comme une solution idéale pour la création de chatbots, d’agents IA visuels ou de robots intelligents. Il sera disponible outre-Atlantique dans les prochains jours chez les principaux revendeurs, notamment Amazon, DigiKey, Arrow.com et Seeed Studio.