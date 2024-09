Doubler l’autonomie des voitures électriques : c’est ce que permettra cette batterie soutenue par Mercedes

L’autonomie reste le nerf de la guerre lorsqu’il s’agit des voitures électriques, un véritable argument marketing permettant de déclencher des ventes. Dans cette course aux kilomètres, Mercedes, en collaboration avec Factorial, spécialisé dans les batteries solides, lance le développement du pack « Solstice » visant à augmenter l’autonomie des voitures électriques.

Mercedes-Benz EQS // Source : Mercedes-Benz

Même si les automobilistes parcourent rarement plus de 400 km d’une traite, la crainte liée à l’autonomie reste la peur numéro 1 lors de l’achat d’une voiture électrique. Pourtant, le réseau de chargeurs s’étoffe, devient plus fiable, et les voitures se rechargent toujours plus rapidement. A-t-on vraiment besoin d’une plus grande autonomie ?

Une collaboration pour des batteries solides

Selon Mercedes-Benz, il est en effet nécessaire d’augmenter l’autonomie des voitures électriques. C’est en tout cas ce que laisse comprendre l’accord entre la société américaine Factorial et la marque à l’étoile pour les batteries solides.

D’après les informations de Reuters, les deux entreprises travaillent sur un pack, nommé « Solstice », de batteries solides permettant d’augmenter l’autonomie des véhicules électriques de l’ordre de 80 %. L’objectif est d’atteindre une densité énergétique de 450 Wh / kg, soit presque le double d’aujourd’hui.

Mais avant d’aller plus loin, savez-vous ce qu’est une batterie solide ? Une batterie solide reprend la base d’une batterie lithium-ion conventionnelle dans laquelle l’électrolyte liquide est remplacé par un électrolyte solide.

Les batteries solides présentent également d’autres avantages, notamment une réduction de poids non négligeable, un risque d’incendie faible et une réduction des coûts de fabrication. Des arguments solides en faveur de la batterie solide, du moins sur le papier…

D’autres constructeurs souhaitent aussi utiliser des batteries solides. En photo, il s’agit de prototypes de batteries solides de Nissan.

Soyez patient !

Mais pour l’instant, les batteries solides tant convoitées par tous les constructeurs ne sont qu’un rêve. La production de masse prend du temps. Là où Mercedes pourrait prendre l’avantage, c’est grâce aux avancées de Factorial dans le processus de développement. En effet, Factorial a déjà mis au point une batterie à l’état « quasi-solide » qui permettrait d’être intégrée dans des voitures de séries dès 2026.

Mercedes serait déjà en train de la tester, avant d’éventuellement l’installer dans la prochaine Mercedes CLA électrique. Elle promet déjà 750 km d’autonomie !

Mercedes y croit tellement que le constructeur allemand a investi dans Factorial. L’objectif est de lancer la batterie solide en production industrielle avant 2030. Et cela pourrait aller vite : Factorial a réussi à utiliser les mêmes lignes de production pour une batterie solide que pour une batterie lithium-ion plus conventionnelle.