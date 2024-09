Recharger rapidement une voiture électrique en France devient plus facile comme le prouvent ces chiffres

Fini les déconvenues au moment de charger sa voiture électrique avec une borne en panne ? Pas sûr. En tout cas, le dernier baromètre des infrastructures de recharge ouvertes au public montre une hausse de la disponibilité des infrastructures. En d’autres termes, les bornes sont moins en panne qu’auparavant.

Ce n’est pas TF1 qui va affirmer que les taux de disponibilité des bornes de recharge augmentent. En effet, lors de son reportage critiqué, consistant à effectuer un trajet entre Villeneuve-d’Ascq et Étretat, le journaliste de TF1 s’est retrouvé face à une borne de recharge hors service.

Un coup de malchance, car selon le dernier baromètre des infrastructures de recharge publié par l’Avere, le taux de disponibilité des bornes de recharge s’est considérablement amélioré. Pour rappel, l’infrastructure est considérée comme disponible si la borne n’est ni en maintenance, ni hors service.

Dans la catégorie des bornes rapides DC (courant continu) allant jusqu’à 150 kW, la disponibilité est passée de 76 % en juillet à 87 % en août. Pour les bornes DC pouvant délivrer un courant au-dessus de 150 kW, le taux de disponibilité est passé de 75 % en juillet à 85 % en août. Avec presque 9 bornes sur 10 en état de fonctionner, il devient difficile de dire que charger sa voiture est compliqué.

En revanche, les bornes AC (courant alternatif) plus lentes sont moins souvent disponibles. En août, le taux de disponibilité était de 78 %, soit plus de 2 bornes sur 10 en panne.

Toujours plus de lieux de recharge

Le nombre d’infrastructures de recharge est en constante augmentation en France. On comptait 146 771 points de recharge ouverts au public au 31 août 2024. Durant le mois d’août, 3 093 points de recharge supplémentaires ont été mis en service. Toutefois, l’expansion du réseau de recharge a ralenti, car le mois de juillet dernier comptait 4 791 installations.

Bonne nouvelle, le réseau continue de s’étoffer, avec une hausse de +36 % sur 12 mois, tout en devenant plus fiable. L’expérience des utilisateurs de voitures électriques s’améliore.

Côté prix, le coût du kWh en courant alternatif (AC) était de 0,60 € en moyenne en France, contre 0,46 € pour le courant continu (DC). Là encore, l’utilisateur de voiture électrique y gagne : en juillet, le coût moyen du kWh était respectivement de 0,65 € et 0,48 €. Mais attention, on est encore loin des tarifs de mars 2024 à 0,32 € le KW en DC et 0,33 en AC.

Précisons que ces tarifs sont ceux que l’opérateur de mobilité (eMSP) pauye à l’opérateur de bornes (CPO). L’utilisateur de voiture électrique paie lui un tarif comprenant une marge supplémentaire et la TVA.