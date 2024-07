Volkswagen : les batteries solides révolutionnaires seront bientôt une réalité dans ses voitures électriques

Très investi dans le développement de la batterie solide, Volkswagen annonce la signature d’un accord entre sa filiale PowerCo et QuantumScape. Ce dernier porte sur la production en grande série de batteries solides, afin d’équiper plus d’un million de voitures électriques chaque année.

Alors que les ventes de voitures électriques connaissent une petite chute en Europe, cette motorisation a toujours le vent en poupe et continue de se développer. Et pour cause, l’offre est toujours plus vaste au fil du temps.

Un tout nouvel accord

Mais certains points peuvent encore être améliorés, notamment le prix ainsi que l’autonomie, puisque de nombreux conducteurs ont encore peur de tomber en panne sur le bord de la route. Et ce même si l’on sait que ce raisonnement est totalement erroné, alors que les propriétaires de voitures électriques sont les moins inquiets. Cependant, les constructeurs comme les équipementiers continuent de travailler à l’amélioration des technologies existantes, mais aussi d’en développer de nouvelles.

Et parmi eux, citons notamment Volkswagen, qui travaille actuellement au développement de sa propre batterie solide avec la start-up californienne QuantumScape. Un partenariat de longue date, puisque plusieurs prototypes avaient déjà été testés par la firme allemande.

Avec de très bons résultats : les cellules ne perdent manifestement que 5 % de capacité après 500 000 kilomètres ! Ce qui est nettement mieux que les batteries de Tesla, qui perdent environ 12 % au bout de 322 000 kilomètres – un score déjà très faible.

Et le constructeur allemand, dont nous avons récemment essayé le nouvel ID. Buzz GTX, nous annonce aujourd’hui une très bonne nouvelle. Dans un communiqué, ce dernier indique en effet avoir conclu un partenariat avec la société américaine QuantumScape.

Mais alors, à quoi faut-il s’attendre dans le cadre de cette coopération ? Comme l’annonce Volkswagen, ce nouvel accord permettra à PowerCo, sa filiale dédiée aux batteries, de produire jusqu’à 40 GWh de batteries solides par an à l’aide de la technologie de QuantumScape. Ce chiffre pourrait même ensuite atteindre les 80 GWh chaque année un peu plus tard. Au total, cela devrait permettre à environ un million de voitures d’être équipées tous les ans.

Une avancée de taille

En fait, c’est la firme américaine QuantumScape qui sera chargée de fournir sa technologie d’électrolyte solide à Volkswagen. De son côté, la filiale PowerCo du constructeur sera quant à elle responsable de la production, en mettant à contribution ses sites de fabrication. Pour l’heure en revanche, on ne sait pas encore avec précision dans combien de temps ces accumulateurs à électrolyte solide seront installés dans les premières voitures de série, même si QuantumScape espère lancer la production de série de ses cellules dès 2025.

Les spécialistes affirment toutefois que cette technologie n’arrivera pas dans des véhicules produits à grande échelle avant la fin de la décennie. C’est sur cette échéance que planche également le constructeur japonais Nissan. Quoi qu’il en soit, les batteries solides devraient marquer un véritable tournant dans l’industrie automobile. Et pour cause, cette solution permet d’offrir une plus grande autonomie, mais également de bénéficier d’une recharge plus rapide.

Le tout avec un coût de production plus bas que les batteries LFP (lithium – fer – phosphate) et NMC (nickel – manganèse – cobalt). En mars dernier, QuantumScape avait dévoilé une toute nouvelle génération de cellules prototypes, qui offrent une plus grande densité, permettant de stocker plus d’énergie. Ce qui a pour avantage de réduire la taille de l’accumulateur, et son poids, ce qui se répercute directement sur celui de la voiture équipée. Avec à la clé une consommation réduite et plus grande autonomie.