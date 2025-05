« Je me fiche de savoir si elle est électrique ou thermique » : Mercedes explique comment ses voitures se démarquent de la concurrence

Si l’on reproche parfois aux voitures électriques de toutes se ressembler, Mercedes refuse cela. La firme à l’étoile veut éviter cela à tout prix, en révolutionnant le design de ses futurs modèles.

Mercedes-Benz Vision V // Source : Mercedes-Benz

Les voitures électriques sont de plus en plus nombreuses, que ce soit sur les routes mais également dans les concessions. Et pour cause, le choix est aujourd’hui pléthorique, et cela notamment grâce aux nouvelles marques qui font leur arrivée. Elles sont principalement chinoises, et inondent le marché européen, mais pas seulement.

Un design reconnaissable

Si elles innovent sur de nombreux points, et notamment sur l’aspect technologique, elles sont souvent critiquées pour leur design. Depuis plusieurs années, les nouvelles voitures électriques ont tendance à beaucoup se ressembler. Cela n’est pas vraiment étonnant. D’abord, car elles suivent toutes plus ou moins la mode, avec notamment des signatures lumineuses sous forme de fines bandes. Et puis, la recherche de l’aérodynamisme pousse les designers à donner la même forme à toutes les autos. Le but ? Atteindre le Cx (coefficient de traînée) le plus bas possible.

Résultat, les autos ont parfois perdu leur personnalité, dans une volonté de simplification parfois démesurée. Et cela, ça ne plaît pas du tout à Mercedes. La firme allemande a récemment pris la parole à ce sujet, à l’occasion du salon de Shanghai qui vient de fermer ses portes. Interrogé par le média britannique Autocar, le directeur du design de la marque, Gorden Wagener n’a pas mâché ses mots. Pour lui, les voitures électriques d’aujourd’hui manquent tout simplement d’une vraie identité.

Crédit : Mercedes

Et ça, il n’en veut pas pour la marque à l’étoile. Il explique en effet qu’il veut éviter que cette dernière ne tombe dans ce qu’il appelle « la mer de la monotonie ». C’est évidemment important pour toutes les autos, mais c’est particulièrement le cas pour les marques haut de gamme et de luxe. Car dans ce cas, il s’agit plus que d’un simple moyen de transport. Il estime que « lorsqu’il est question de luxe, on entame une véritable histoire d’amour avec la voiture. On y attache une certaine émotion ».

Pour le directeur du design, une Mercedes ne devrait pas « être comme un réfrigérateur – quelque chose dont vous avez besoin ». Il rappelle ainsi que la firme allemande ne « construit pas d’appareils sur roues ». Voilà qui a au moins le mérite d’être clair et qui fait penser à une critique envers Tesla, connu pour ses « smartphones sur roues« .

Ainsi, il met l’émotion au premier plan, et il souhaite que cela se voit dès le premier coup d’œil. Mais comment ? Et bien pour cela, il fera évoluer en profondeur le design des futures productions de Mercedes.

Mettre l’accent sur le respect

Et l’un des éléments clés du style des prochaines voitures de la firme à l’étoile, c’est le respect. Gorden Wagener indique que c’est « ce que les gens attendent de nous lorsqu’ils achètent une Mercedes ». Il estime que « tu mérites un peu de respect. Tu as réussi dans la vie et tu as réussi, alors tu mérites un peu de respect pour ça ». Et concrètement, comment ce virage esthétique va-t-il se matérialiser ? Et bien le designer indique que certains éléments seront repris du concept Vision V dévoilé à Shanghai.

Il explique que la face avant se veut reconnaissable et surtout, qu’elle incarne un statut social. Pour lui, la clé réside dans une calandre unique, qui ne ressemble à aucune autre proposée par un constructeur concurrent. Il nuance cependant en précisant qu’il n’est pas nécessaire d’installer des grilles de plus en plus grandes. L’important reste surtout de proposer un style inédit et reconnaissable. Et ce n’est pas tout, car Mercedes veut aussi changer de stratégie sur la manière dont il conçoit le design de ses autos, quelle que soit la motorisation.

Mercedes CLA 2025

Désormais, le constructeur veut appliquer la même approche pour ses voitures thermiques et électriques, sans faire aucune différence. Cela signifie qu’il proposera un seul modèle, décliné en plusieurs motorisations différentes. Et ce alors que la firme va mettre fin à la gamme EQ. Cette stratégie sera adoptée pour la future Classe E et l’EQS, qui sera vendue comme une Classe S électrique. Les prochains CLA et GLC auront le droit au même traitement.