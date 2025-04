Mercedes veut vous faire voyager dans votre salon avec cette nouvelle voiture électrique

Mercedes-Benz vient de présenter à Shanghai un concept de van électrique ultra haut de gamme. Baptisé Vision V, il annonce une version de série, qui étrennera une plateforme dédiée à l’électrique.

Mercedes-Benz Vision V // Source : Mercedes-Benz

Zeekr 009, Volvo EM90, Li Auto Mega, Xpeng X9, Denza D9… Les vans électriques de luxe sont un marché florissant en Chine, de quoi attirer les convoitises. Mercedes-Benz profite ainsi du Salon de Shanghai pour dévoiler son Vision V, concept annonciateur d’une version de série.

Présenté au travers d’un communiqué de presse, Mercedes présente son Vision V comme « le début d’une nouvelle ère », et ce notamment grâce à sa nouvelle plateforme dédiée à l’électrique, la VAN. EA.

Un style exubérant

Nous vous laisserons vous faire votre propre avis sur le style extérieur, mais il n’est pas incongru de dire que Mercedes-Benz a laissé la discrétion au placard. Ce Vision V se barde de chromes, les jantes de 24 pouces sont illuminées, la calandre est immense, l’éclairage est tapageur… Peu de place à la demi-mesure.

Mercedes-Benz Vision V // Source : Mercedes-Benz

Mercedes met cependant en avant l’aérodynamisme de cette ligne. Certes sans s’avancer sur le moindre chiffre, la marque souligne le respect des « normes les plus élevées en matière d’aérodynamisme », notamment avec une ligne de toit fuyante et des porte-à-faux travaillés.

Un habitacle aussi luxueux que technologique

À l’intérieur de ce Vision V, la priorité est évidemment mise sur les passagers arrière. La débauche de luxe se poursuit, avec du cuir et de la soie blancs, des vitrines dans les contre-portes ou encore un échiquier intégré à l’accoudoir central en verre.

Mercedes-Benz Vision V // Source : Mercedes-Benz

Le high-tech est évidemment omniprésent. Le système-son de 16 haut-parleurs délivre un son Dolby Atmos, et se met à disposition d’un immense écran rétractable 4K de 65 pouces. Cela ne s’arrête pas là, puisque sept projecteurs sont capables d’éclairer jusqu’aux vitres latérales, qui deviennent des écrans à part entière.

Un éclairage d’ambiance poursuit l’expérience, et il est possible de sélectionner six ambiances différentes, selon votre humeur. Bureau de travail, salle de projection, boutique interactive, guide touristique… Demandez, vous serez exaucés.

Mercedes-Benz Vision V // Source : Mercedes-Benz

À l’avant, une certaine inspiration de la toute récente CLA se dessine au niveau de la planche de bord. Le « Superscreen » fait son grand retour, et se compose de trois écrans distincts : combiné d’instrumentation pour le conducteur, écran de réglages au centre, divertissements pour le passager.

Notons le haut niveau de réalisme de cette partie avant, avec un volant et des commodos directement repris des voitures de série.

Les prémices d’une nouvelle plateforme

Plus qu’un concept gratuit, ce Mercedes-Benz Vision V annonce une nouvelle gamme de van électriques, basés sur une nouvelle plateforme : la VAN. EA (pour Electric Architecture).

Mercedes-Benz Vision V // Source : Mercedes-Benz

Une plateforme encore bien secrète, mais Mercedes avait communiqué par le passé sur une autonomie « bien au-delà des 500 kilomètres », mais aussi une architecture 800 volts pour des recharges rapides et une conduite autonome de niveau 2, extensible au niveau 3 à terme.

La version de série de ce Vision V, qui pourrait bien s’appeler VLS, verra le jour en 2026. ll sera le porte-étendard de toute une gamme, allant des vans familiaux aux transports VIP, en passant par des utilitaires.

Mercedes-Benz Vision V // Source : Mercedes-Benz

Notons que Mercedes a annoncé il y a quelques semaines travailler sur une version « thermique » de cette plateforme. Baptisée VAN. CA, il est l’une des preuves que la marque a peut-être un peu trop surestimé la rapidité du passage au tout-électrique.