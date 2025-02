Alors que les ventes de voitures électriques en Europe ont connu une petite baisse, de nombreux constructeurs sont en difficulté. C’est notamment le cas de Porsche, qui envisage de supprimer pas moins de 1 900 emplois d’ici à 2029.

Dans dix ans, toutes les voitures neuves vendues en Europe devront obligatoirement être 100 % électriques. Ça, c’est ce que souhaite Bruxelles, qui avait confirmé sa volonté à la fin de l’année 2024. Mais alors que les ventes d’électriques se sont essoufflées au cours des derniers mois en Europe, les choses ont un peu changé.

Une décision difficile

Ainsi, l’Union européenne pourrait finalement assouplir sa décision pour autoriser les voitures hybrides et fonctionnant au carburant synthétique. En parallèle, les constructeurs se sont déjà tous bien engagés sur la voie de l’électrification massive, mais cela ne semble pas réellement payer, au contraire. En effet, le marché de la voiture électrique peine à décoller, et beaucoup de marques en font les frais. Parmi elles, on peut notamment citer Porsche, qui se trouve dans une situation particulièrement délicate depuis plusieurs mois déjà.

La firme de Stuttgart peine à séduire avec ses modèles électriques, puisque les ventes de sa Taycan stagnent. À tel point qu’en juillet 2024, elle avait décidé de conserver des motorisations hybrides et thermiques sur son Cayenne. Même chose pour le Macan, qui devait initialement être 100 % électrique. Et malheureusement, les déboires de la marque allemande ne sont pas encore terminés. Car cette dernière est loin de se dépêtrer de la situation de crise dans laquelle elle se trouve.

Porsche Macan // Source : Tibo / Porsche France

Et voilà qu’elle vient de prendre une décision particulièrement lourde. Comme l’explique le site américain Bloomberg, Porsche envisage désormais de supprimer pas moins de 1 900 emplois d’ici à 2029. Ces derniers sont basés au sein de deux usines de la marque, qui justifie cette mesure par « des conditions géopolitiques et économiques difficiles ». Les sites concernés sont ceux de Zuffenhausen et de Weissach, dans lesquels la marque veut réduire ses effectifs de 15 % environ.

Le constructeur mise d’abord sur des départs volontaires, notamment via des retraites anticipées. Cependant, des plans de licenciements devraient également mis en place, sans plus de détails pour le moment. À noter que l’accord sur la sécurité de l’emploi est toujours en vigueur, et ce jusqu’en 2030. Une précision rassurante, tandis que Volkswagen a décidé d’y mettre fin, tant sa situation est délicate. En parallèle, Porsche va réduire les embauches, sans forcément les geler pour autant pour le moment.

Un avenir incertain

À noter également que les contrats des travailleurs temporaires ne seront pas renouvelés, alors que Porsche traverse une crise de grande envergure. Le constructeur devrait subir une perte de 800 millions d’euros environ, en raison du développement de nouveaux moteurs thermiques qui n’étaient pas prévus. Il devrait notamment miser sur les moteurs thermiques et hybrides rechargeables, même si l’on sait que cette motorisation est nocive pour l’environnement. Néanmoins, la firme allemande préfère prendre des pincettes face à cet avenir particulièrement incertain.

Dans un mail adressé à Bloomberg, elle explique que « Volkswagen n’a pas modifié ses plans visant à éliminer progressivement le moteur à combustion en Europe d’ici le début des années 2030 ». Le groupe ajoute qu’il « réagira avec souplesse aux éventuels changements du marché ». Comprenez que les constructeurs ne savent pas trop sur quel pied danser. Car ils sont sous la pression de la réglementation CAFE, mais que les ventes d’électriques ne suivent pas. Et c’est aussi le cas de Ford ou encore de Nissan.

Ainsi, d’autres marques du groupe Volkswagen pourraient aussi miser à nouveau sur l’essence et le PHEV. Il se murmure en effet que la future Golf se déclinera aussi avec des moteurs thermiques, de même que le Tiguan et l’Audi A3. En parallèle, plusieurs modèles électriques à moins de 25 000 euros sont également en préparation, dont la future ID.1. Le but ? Commercialiser des voitures abordables pour inciter les automobilistes à passer à l’électrique, tout en mutualisant les coûts de développement.