Renault a trouvé un nouveau moyen pour gagner de l’argent avec sa Twingo électrique à 20 000 €

Après avoir présenté une nouvelle génération de la Leaf utilisant la plateforme du Renault Scénic, une Nissan Micra dérivée de la Renault 5 et un prototype de Juke, Nissan continue d’élargir sa gamme de voitures électriques. Cette fois-ci, la marque s’attaque au segment A en s’appuyant sur la future Renault Twingo.

Renault Twingo E-Tech electric prototype // Source : Renault

Après avoir traversé une période difficile, l’alliance Renault-Nissan semble repartir. Au-delà des différents changements dans la structure financière de l’alliance, cela se traduit par de nouveaux projets communs, comme la Nissan Micra dérivée de la Renault 5 ou encore la Nissan Leaf utilisant la plateforme du Renault Scénic.

Dans cette dynamique, Nissan a annoncé dans un communiqué de presse que Renault allait produire pour la marque un dérivé de la Twingo E-Tech, confirmant les précédentes rumeurs.

Une Renault Twingo au design japonais

Dans ses annonces, Nissan indique que la citadine utilisant la base de la Twingo sera « conçue » en interne. Toutefois, il ne faut pas s’attendre à une révolution : au mieux, le design sera le fruit du travail de Nissan.

La future citadine de segment A de Nissan reposera bien sur la plateforme AmpR Small de la Twingo, développée par Renault via sa filiale Ampere avec l’aide de partenaires chinois.

Renault Twingo E-Tech electric prototype // Source : Renault

Nissan ne devrait pas bénéficier de plus de liberté, l’objectif étant de rétablir l’équilibre financier du constructeur. Dans son communiqué de presse, Luca de Meo, PDG de Renault, précise : « Renault Group a un fort intérêt à voir Nissan redresser sa performance le plus rapidement possible. Dans un esprit pragmatique et orienté vers le business, nous avons discuté des solutions les plus efficaces pour soutenir son plan de redressement et développer des opportunités créatrices de valeur pour Renault Group.«

Le redressement passera, entre autres, par cette citadine électrique, mais pour garantir la rentabilité du projet, Nissan doit limiter au maximum ses dépenses. La Twingo sera lancée en 2026, et cette déclinaison ne devrait pas sortir beaucoup plus tard.

Une Twingo pour 3 modèles

La citadine de Nissan utilisant la plateforme de la Renault Twingo sera le troisième modèle de cette gamme. On retrouvera donc la Twingo à 20 000 euros, le modèle Nissan attendu au même prix, ainsi qu’une déclinaison Dacia qui remplacera la Spring.

Dacia Spring 2 // Source : Renault Group

Luca de Meo avait déjà annoncé l’arrivée de cette remplaçante de la Spring le 20 février dernier, lors de la présentation des résultats du groupe. Toutefois, la citadine Dacia reposant sur la plateforme AmpR Small devrait être proposée à un tarif inférieur, aux alentours de 18 000 euros.

Ces trois petites voitures électriques devraient sortir de la même usine : celle de Novo Mesto, en Slovaquie, les permettant de bénéficier du bonus écologique en France et d’éviter les frais de douane majorés pour les voitures électriques produites en Chine – ce qui est le cas de la Spring actuelle.