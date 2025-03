Renault dévoile la liste (contraignante) des prérequis pour pouvoir gagner de l’argent avec sa voiture électrique

Renault déploie sur sa gamme électrique la fonctionnalité V2G, désignant « Vehicle-to-Grid ». En d’autres termes, le véhicule peut fournir de l’électricité au réseau, mais uniquement sous certaines conditions précises et nombreuses.

Renault 5 E-Tech // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Avec la fonctionnalité V2G (vehicule-to-grid), Renault offre la possibilité de réduire la facture d’électricité du domicile en réinjectant une partie de l’énergie contenue dans la batterie dans le réseau électrique.

Cependant, pour que la voiture puisse réinjecter son électricité dans le réseau électrique, de nombreuses conditions doivent être respectées.

Des critères bien précis

Si vous pensiez simplement brancher votre Renault, équipée du V2G, à votre Wallbox pour profiter de la fonctionnalité V2G, ce ne sera pas aussi simple.

Pour profiter du renvoi d’électricité de la voiture vers le réseau, Renault a publié une notice d’information précisant les conditions d’utilisation.

Le TV Xiaomi TV A Pro 55 2025 DÉJÀ en promotion La dernière génération de TV Xiaomi est déjà à son prix le plus bas. Qualité d’image exceptionnelle avec QLED 4K HDR, son Dolby Atmos, Google TV… Elle a tout d’une grande, sauf le prix.

Il faut tout d’abord, et cela va de soi, posséder une voiture compatible, comme la Renault 5 E-Tech, mais aussi les Mégane électriques depuis mars 2025. Le second critère est d’avoir installé chez vous la borne de recharge Mobilize Powerbox Verso, vendue au prix de 599 euros (forfait box + installation). Si ces deux seules conditions suffisaient, ce ne serait pas très contraignant, mais nous n’en sommes qu’au début de la liste.

La borne Mobilize Powerbox // Source : Renault

Car pour en profiter, il faut quitter son contrat actuel d’électricité et souscrire un contrat Mobilize opéré par The Mobility House, pour le domicile et la recharge de la voiture.

Mobilize PowerBox // Source : Renault Group

Il faut également être dans une zone géographique où le réseau électrique est administré par Enedis, vivre en résidence individuelle, et posséder un compteur Linky intelligent ainsi qu’une connexion internet (Wi-Fi, Ethernet ou 4G).

De plus, une autorisation d’injection sur le réseau électrique d’Enedis et une attestation de conformité de l’installation de la borne de recharge bidirectionnelle à domicile, délivrée par le Consuel, doivent être fournies au client. Cette partie semble compliquée, mais Renault peut s’en charger pour le client.

Attention si vous avez ces équipements

Enfin, il est précisé que la redistribution de courant ne peut pas se faire si le client possède des panneaux solaires qui produisent de l’électricité pour son propre usage. Il faut alors que le client revende l’électricité produite par ses panneaux. Si le client a une production d’énergie indépendante hors réseau, elle ne doit pas interférer avec le service Mobilize Power, et enfin, il ne doit pas avoir de système de stockage d’énergie sur le réseau.

Renault 5 E-Tech // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Pour finir, l’installation de l’application My Renault sur son smartphone et l’appareillage du véhicule sont nécessaires.

Diviser sa facture d’électricité ne sera donc pas simple

Avec les exigences de Renault pour utiliser le système V2G, une partie des utilisateurs pourrait abandonner l’idée, vu le chemin de croix qu’il faut parcourir avant d’activer la fonctionnalité.

Pourtant, la promesse de la Renault 5 de diviser la facture d’électricité par deux est vraiment intéressante. Nous avons déjà vérifié la promesse de Renault en faisant nos calculs et en la comparant avec l’offre EDF Tempo.