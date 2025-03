Horwin SK3 : c’est 2 500 € de remise pour ce scooter électrique équivalent 125 cc, avec 110 km d’autonomie

Le Horwin SK3 est un scooter électrique au look luxueux, avec une allure sportive et surtout un prix abordable, encore plus quand il est affiché à 1 999 euros au lieu de 4 490 euros.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Avec son modèle SK3, Horwin propose un scooter électrique avec un look sportif, équivalent 125 cc, particulièrement adapté aux déplacements urbains. Lors de sa sortie en 2023, il brillait déjà par son placement tarifaire intéressant, puisqu’il était proposé à moins de 5000 euros. Bien sûr, il y a quelques concessions à faire pour arriver à ce prix, notamment sur l’autonomie. Mais avec la réduction de 60% sur Go2Roues en ce moment, c’est l’occasion de se faire plaisir si vous cherchez un nouveau moyen de locomotion écologique et économique.

Les points forts du Horwin SK3

Son design bien travaillé

Un bon gabarit qui permet de transporter facilement deux personnes

Une conduite très agréable

Comme on l’a dit, le Horwin SK3 est un scooter qui fut lancé en 2023 pour 4 490 euros, dans sa version avec une seule batterie. Version que vous retrouvez à 1 999 euros sur Go2Roues.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Horwin SK3. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un scooter électrique au look bien travaillé

Ce qui frappe quand on regarde le Horwin SK3, c’est son look. La marque a bien fait les choses et propose un scooter électrique aux lignes sportives, avec une signature lumineuse distinctive sur les phares, des jantes 14 pouces et des joues creusées pour accentuer cet effet élancé. Il faut vraiment se pencher dessus de près pour se rendre compte qu’il ne s’agit pas d’un scooter haut de gamme. Mais Horwin a suffisamment bien fait les choses pour proposer des matériaux robustes et durables.

Pour le reste, en tout cas à l’extérieur, c’est du grand classique, avec une large selle permettant d’accueillir deux passagers, des boutons pour les différents modes de conduite, warnings, clignotants, klaxon répartis sur les deux poignées. Il y a toutefois quelques petites incohérences, comme le bouton marche arrière situé à droite : il faut donc, avec la même main, appuyer dessus et accélérer pour reculer.

Une petite autonomie sur ce modèle mono batterie

Sous la selle du scooter se trouve le rangement pour la batterie. Car il n’y en a qu’une sur ce modèle, ce qui limite l’autonomie du scooter à environ 40 km, mais permet d’avoir un espace de rangement supplémentaire, pour mettre un casque jet par exemple. Notez qu’il y a aussi une petite boîte à gants refermable, mais qu’elle n’est pas dotée de verrou, c’est dommage. Pour la recharge de la batterie, vous pouvez utiliser un connecteur Chogori et le chargeur fourni, ou brancher le premier directement sur le scooter.

Le Horwin SK3 est agréable à conduire et permet de se faufiler partout sans encombre en ville. Sa vitesse est par contre limitée à 90 km/h, avec toutefois une bonne accélération et de bonnes reprises. Vous avez le choix entre trois modes de conduite, pour rouler à 50, 70 et donc 90 km/h. Ce qui limite de ce fait son utilisation à un environnement périurbain. Pour le prix, c’est une vraie bonne affaire.

N’hésitez pas à aller glaner plus de renseignements sur le Horwin SK3 en parcourant notre test complet de la version avec deux batteries.

Si jamais vous cherchez à vous renseigner sur les scooters électriques en général, vous avez aussi notre guide complet des meilleurs modèles du moment à votre entière disposition.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.