Google Pixel : ce widget pratique d’Android 13 est déjà disponible… sur Android 12

Le widget Batterie des Google Pixel s'est vu apporter de nouvelles options d'affichage dans la dernière bêta d'Android 13, mais il semblerait que les smartphones dotés d'Android 12 soient finalement les premiers à en profiter.

Ce n’est pas tous les jours qu’une fonctionnalité destinée à la prochaine version d’Android finit par arriver d’abord sur la version précédente. Comme remarqué par 9to5Google, la bêta 3 d’Android 13 donne de nouvelles fonctionnalités au widget Batterie sur les smartphones Pixel. Mais surprise, vous n’aurez pas à attendre la mise à jour d’Android 13 pour en profiter puisqu’une mise à jour des paramètres d’Android 12 est en cours de déploiement et permet de profiter de cette nouveauté.

De nouveaux formats de widget et une compatibilité avec WearOS

La nouvelle version 1.1.0.452445739.sr des paramètres des services Google Play permet maintenant aux Pixel sous Android 12 de pouvoir rétrécir le widget de la batterie à une taille encore plus petite qu’auparavant. De nouvelles dispositions sont disponibles comme la possibilité d’aligner jusqu’à 3 éléments horizontalement si vous le souhaitez, avec par exemple votre téléphone, votre écouteur gauche et votre écouteur droit. Les barres de pourcentage viennent maintenant se redimensionner pour occuper l’espace disponible dans le widget quand auparavant elles se contentaient de laisser un espace vide. L’icône représentant les Pixel Buds a elle aussi été revue et ressemble bien plus aux écouteurs de la marque.

Cette mise à jour confère également une nouvelle ligne au widget appelée « Other devices » (Autres appareils) qui montre quels autres gadgets sont connectés en Bluetooth au téléphone. Cela inclut les montres Fitbit de l’entreprise, mais également tous les appareils tournant sous WearOS. Leur niveau de batterie n’est cependant pas indiqué sur le widget, mais cela offre tout de même un accès plus rapide à la liste des appareils connectés dans les paramètres que si l’on devait y accéder depuis le volet des réglages rapides.

