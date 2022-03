Android 13 veut vous aider à consommer toujours moins d’énergie

Avec Android 13, Google voudrait mettre en place un système d'alertes permettant aux utilisateurs de mieux gérer leur consommation de batterie.

Les utilisateurs d’Android savent à quel point certaines applications tournant en tâche de fond peuvent être énergivores. Il est de notoriété public que certaines interfaces constructeur tiennent moins bien la comparaison que d’autres et puisent plus dans la batterie de votre smartphone.

Beaucoup s’en plaignent et sont finalement obligés d’explorer les réglages pour trouver la cause de leurs malheurs. Et c’est bien ici que Google compte intervenir, comme nous l’apprend 9to5Google, puisqu’une nouvelle fonctionnalité découverte dans la DP2 d’Android 13 devrait arriver avec la prochaine version de l’OS.

Android 13 veut soigner votre batterie de smartphone

Android 13 préviendra les utilisateurs en cas d’usage trop intensif de la batterie en arrière-plan. La notification apparaîtra lorsqu’une application consommera une quantité excessive sur une période de 24 heures. Cependant, l’alerte ne s’affichera que lorsque l’application ciblée aura fini de fonctionner et restera dans le volet des notifications jusqu’à ce que l’utilisateur la désactive. Cette notification ne réapparaîtra ensuite qu’après 24 heures. Cela est un peu dommage puisque l’on aurait apprécier réagir au plus vite pour économiser au mieux la batterie de notre smartphone, quitte à pouvoir choisir la fréquence de ces alertes. Mais cela vous permettra tout de même de comprendre vos usages et les points que vous pouvez améliorer pour une meilleure autonomie.

Notez que certaines applications ne seront pas concernées par ces alertes. Parmi elles, on trouve les applications systèmes (qu’il vaut souvent mieux ne pas interrompre), les apps VPN ou les apps compagnon qui permettent d’utiliser un appareil appairé.

Notez aussi qu’un autre type de notifications est également prévu et s’affichera si une application consomme de la batterie pendant au moins 20 heures d’affilée.

Cela fait déjà un moment que Google essaye de faire évoluer la consommation d’énergie des appareils tournants avec son système d’exploitation. D’autant plus qu’à cause du nombre important d’appareils disponibles sur le parc Android, il y a des optimisations différentes à réaliser selon l’interface.

Si vous aussi vous voulez installer la DP2 d’Android pour découvrir les futures fonctionnalités d’Android, nous vous expliquons comment faire ici, mais prenez garde. Il ne s’agit pas encore d’une version stable et vous pourriez rencontrer certains problèmes, ne vous risquez pas à le faire si vous ne savez pas ce que vos faites.

