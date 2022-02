Android 13 : comment installer la Developer Preview sur votre smartphone

La première Developer Preview d'Android 13 est là ! On vous explique comment télécharger cette version pour installer Android 13 sur votre smartphone.

Sans crier gare, Google a dévoilé ce jeudi la future version de son système d’exploitation phare, Android 13. Pour le moment, il ne s’agit que d’une Developer Preview, une version dédiée aux développeurs bien loin de la version définitive que l’on devrait voir apparaître cet été sur les Pixel. Aussi, l’installation elle-même n’est pas prévue pour être à la portée de n’importe quel quidam.

Pour le moment, les nouveautés d’Android 13 sont assez restreintes. On peut noter la personnalisation de la couleur des icônes, un nouveau moyen de rajouter des paramètres rapides plus facilement, la possibilité de lancer une application dans une langue qui n’est pas celle du système, des API à destination des développeurs pour adapter les applications aux grands écrans (tablettes et smartphones pliables), ou encore des options de confidentialité en plus. Bien sûr, cela est voué à évoluer au fil du temps, avec environ une mise à jour par mois jusqu’en juillet au moins.

Où télécharger Android 13 DP1 ?

Si vous souhaitez télécharger la Developer Preview 1 d’Android 13, voici les liens directs pour chaque téléphone compatible :

Pour l’heure, il n’est pas possible d’installer Android 13 sur un autre appareil.

Comment installer Android 13 DP 1 ?

Attention ! Les versions Developer Preview d’Android sont pensées pour les développeurs et non pour un usage quotidien. De nombreux bugs peuvent être présents et de nombreuses fonctions inaccessibles (Google Pay par exemple). De plus, cette manipulation peut rendre votre téléphone définitivement inutilisable en cas de problème. On vous conseille donc de ne pas essayer cela sur votre smartphone principal, surtout si vous n’êtes pas sûr de ce que vous faites. De plus, cette manipulation effacera toutes les données de votre téléphone. Pensez à faire une sauvegarde au préalable.

Vous voulez tout de même continuer ? Alors suivez le guide !

Installer ADB sur votre ordinateur

La première étape est d’installer les outils ADB sur votre ordinateur. Vous les trouverez sur le site de Google dédié aux développeurs. Sélectionnez la version qui correspond à votre système d’exploitation dans la section « Command Line tools only« . Sur Windows, vous aurez également besoin des drivers USB Google.

Une fois ces outils installés, copiez le fichier OTA téléchargé plus haut dans le même dossier.

Redémarrer en mode recovery

Maintenant on peut attaquer le vif du sujet. Commencez par activer les options de développeur sur votre Pixel. Ensuite, redémarrez le téléphone en mode recovery. Pour cela, éteignez votre téléphone, puis rallumez-le en maintenant les boutons Power et Volume Bas jusqu’à ce qu’apparaisse le Bootloader (une page noire avec des inscriptions).

Dans ce menu, vous pouvez naviguer avec les boutons de volume haut et bas et valider avec le bouton Power.

Installer Android 13 DP via ADB

Branchez votre smartphone à votre ordinateur et lancez une invite de commande sur ce dernier. Dans ce terminal, déplacez-vous jusqu’au dossier contenant les outils ADB et tapez la commande adb sideload suivie du nom du fichier OTA. Sur Linux et macOS, rajoutez ./ devant cette commande, ce qui donne ./adb sideload.

Pour un Pixel 6 Pro sous Windows, il faudra donc par exemple taper adb sideload raven-ota-tpp1.220114.016-e226a305.zip et valider.

Android 13 va alors s’installer et votre téléphone retourne sur l’écran Recovery. Sélectionnez Reboot Now pour redémarrer, et voilà !

