Android 12 et 13 : on pourrait voir plus de Material You sur les ROM Custom

Google lâche du lest sur ses exigences relatives à Material You pour Android 12 et 13. Cela devrait surtout aider les développeurs de ROM customs qui travaillent sur le nouveau design du système d'exploitation.

Avec l’arrivée d’Android 12, Google avait dévoilé Material You, de nouvelles lignes directrices de design d’interface. Un design surtout connu pour Monet, la fonction qui permet d’adapter les couleurs du système en fonction du fond d’écran choisi. Cependant, en février, on apprenait que Google allait exiger que Material You soit présent sur les smartphones Android 12 si ces derniers voulaient profiter des Google Mobile Services. Sans cette licence, pas de Play Store ni de services Google, autant dire que cela condamne le téléphone s’il est destiné au grand public (il n’y a qu’à regarder Huawei). Apparemment, cette exigence n’existe plus et aurait simplement été supprimée. En réalité, cela devrait davantage aider les développeurs à travailler avec Material You sur des ROM customs.

Pas de Material You, pas de services Google

Le problème, c’est que Google avait établi une liste de modèles autorisés à profiter des bibliothèques qu’il fournit aux développeurs d’applications. Des développeurs qui ne pouvaient alors pas optimiser leurs applications pour leurs ROM customs : ils ne pouvaient tester leurs applications que sur certains smartphones, que Google avait validés.

Selon Android Police, cette liste blanche venait d’un raisonnement assez logique. Le média américain rappelle que « Material You a été conçu pour garantir que la personnalisation n’interfère pas avec l’accessibilité ». Cela dans le but « de s’assurer que les couleurs générées par le système ne rendent pas les boutons ou le texte difficile à lire ». Cependant, « rien n’empêche les fabricants de smartphones d’apporter des modifications mauvaises et stupides à Android ». En réalité, cela n’empêche pas les constructeurs de déployer Material You, mais vise à les empêcher de le modifier dans un sens qui affecterait cette accessibilité.

La fin de cette exigence de Google

C’est une « source fiable » d’Android Police qui indique au média que « Google a abandonné son exigence Material You pour les licences GMS d’Android 12 ». Seules des normes spécifiques restent pour les smartphones qui l’implémentent réellement.

Pour les téléphones et ROM sous Android 13, cette liste de modèles autorisés serait tout simplement supprimée. Sur cette version du système d’exploitation, Google « prévoit de créer une série de tests automatisés pour vérifier que Material You est correctement implémenté ». Des tests qui n’arriveront pas sur Android 12, puisque sur cette version le géant dit travailler avec les constructeurs individuellement.

Cependant, comme le fait remarquer le média, « les ROM personnalisées ne peuvent pas mettre en œuvre Material You sur Android 12 si le fabricant de l’appareil pour lequel elles développent le logiciel n’a pas été approuvé ». L’abandon de cette exigence de Google va donc probablement aider les développeurs de ROM Android 12 à travailler sur Material You.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.