Android 13 : un nouveau design pour gérer votre musique dans les paramètres rapides

Google vient de lancer sa DP2 d'Android 13 et celle-ci vient notamment changer l'interface du contrôle des médias accessible depuis les paramètres rapides.

Avec l’arrivée de la Developer Preview 2 d’Android 13, Google nous laisse entrevoir quelques petits changements esthétiques qu’ont pu remarquer nos confrères de chez XDA Developers. C’est en explorant la DP2 d’Android que ceux-ci ont pu remarquer des premiers ajustements d’UI au sein du volet des notifications et paramètres rapides. Il n’est pas rare que Google ajuste de temps à autre certaines parties de son OS comme c’est le cas ici.

Des changements pour le lecteur de musique

Les contrôles média ont été une nouvelle fois revus pour Android 13. Ceux-ci se situent toujours entre les réglages rapides et les notifications, mais la fenêtre du widget est maintenant plus large qu’auparavant. La barre de lecture, le titre et d’autres informations restent toujours visibles. Cela vous permettra d’avancer plus rapidement dans vos chansons. En revanche, vous aurez aussi en conséquence moins d’espace pour vos voir vos notifications.

Android 12 Android 13 DP2

Mais les changements visuels ne s’arrêtent pas là. La cover de votre chanson s’étend maintenant sur toute la fenêtre du lecteur et la couleur des boutons vient s’ajuster à l’image qui est affichée alors qu’auparavant ceux-ci étaient accordés avec la couleur du système grâce à la fonctionnalité de Material You. C’est également le même design que l’on va retrouver lorsque l’on voudra contrôler nos médias depuis l’écran de verrouillage.

Le sélecteur de sortie audio a lui aussi été revu, accessible en haut à droite de la fenêtre.

Android 12 Android 13 DP2

La fonctionnalité reste inchangée et montre les appareils disponibles autour de vous comme sur Android 12. Toutefois, ce bouton respecte maintenant beaucoup plus les lignes directrices de Material You avec un nouveau design plus arrondi ainsi qu’un nouveau bouton pour appairer un autre appareil (casque, enceinte…). Lorsque vous appuyez dessus, la fenêtre apparaîtra désormais au centre de l’écran plutôt qu’en bas comme auparavant.

La DP2 d’Android 13 inclut notamment de nouvelles fonctionnalités avec un contrôle plus strict des notifications et bien d’autres qu’il sera intéressant de découvrir plus en profondeur avec la bêta 1 attendue en avril.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.