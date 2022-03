Android 13 pourrait enfin permettre de régler la luminosité de la lampe torche

La prochaine version d'Android offrirait enfin la possibilité à l'utilisateur de gérer précisément la luminosité de la lampe torche. Cette fonctionnalité pourrait cependant ne pas être disponible sur tous les smartphones.

Tous les smartphones intègrent une fonction lampe torche. Celle-ci utilise le flash de l’appareil photo pour permettre d’y voir mieux dans le noir. Sur iPhone, il est possible de régler l’intensité de la lampe torche via un simple curseur. À première vue, il s’agit d’un réglage plutôt basique. Sauf que cette option n’existe pas sur Android, où il est simplement proposé d’allumer ou d’éteindre la torche.

Heureusement, cela pourrait bientôt changer avec l’arrivée d’Android 13, prochaine version très scrutée de l’OS de Google.

Un contrôle de la luminosité de la lampe torche sur Android 13

C’est Mishaal Rahman du blog Esper qui nous apprend qu’Android 13 intègre deux nouvelles API (les interfaces de programmation pour les applications). La première, nommée « getTorchStrengthLevel« , augmente le niveau de luminosité de la LED du flash. La deuxième API, « turnOnTorchWithStrengthLevel« , permettrait de définir un niveau précis de luminosité de la torche à partir d’un référentiel minimum de 1. Jusqu’ici sur Android, la lampe torche s’allumait via une seule API, « setTorchMode ».

Mais peut-être ne faut-il pas crier victoire pour autant. Il est en effet possible que tous les smartphones ne puissent pas proposer le contrôle de la luminosité de la torche. Mishaal Rahman explique en effet que pour que ce réglage soit effectif, il faudrait une mise à jour de l’appareil photo, plus précisément de la couche d’abstraction matérielle (HAL, pour Hardware Abstraction Layer) de la caméra. Il s’agit d’une interface entre le système d’exploitation et le matériel. Il est donc possible que dans un premier temps, seuls les smartphones Pixel obtiennent cette mise à jour. Mishaal Rahman note d’ailleurs que dans la Developer Preview d’Android 13 pour le Pixel 6 Pro, la prise en charge de la version 3.8 de la HAL, qui permet de faire fonctionner les deux nouvelles API, a bien été ajoutée.

Il serait en tout cas très agréable de pouvoir profiter de ce réglage somme toute basique, mais très utile.

