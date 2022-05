Google annonce une meilleure prise en charge des écrans en braille sur la beta 3 d'Android 13, qui devrait arriver au mois de juin 2022.

Google confirme que la beta 3 d’Android 13 supportera nativement les écrans braille : de quoi éviter pour les utilisateurs aveugles ou malvoyants d’avoir recours à des accessoires et des applications dédiées.

La prochaine beta d’Android améliore la prise en charge des écrans braille

Android 13 beta 3 est prévue pour le mois de juin prochain : elle sera « disponible dans quelques semaines ». Via son blog, Google annonce commencer à « mettre en place un support prêt à l’emploi pour les écrans braille dans Talkback ». Pour rappel, Talkback est un outil d’accessibilité sur Android pour les personnes malvoyantes ou non voyantes.

Une amélioration de la prise en charge bienvenue : comme le rappelle Google, les personnes atteintes de cécité sont contraintes de recourir à des « afficheurs braille, à l’aide de l’application BrailleBack, qui devrait être téléchargée séparément depuis le Play Store, ou utilisent un clavier virtuel dans Talkback au lieu d’un appareil physique ».

Des fonctionnalités plus poussées pour faciliter l’utilisation des appareils mobiles par les personnes atteintes de cécité

Dans cette beta, « aucun téléchargement supplémentaire n’est nécessaire pour utiliser la plupart des afficheurs braille. Les personnes peuvent utiliser des afficheurs braille à un grand nombre des mêmes fonctions disponibles avec Talkback », apprend-on sur le blog de Google. On pourra envoyer des mails, passer un appel, envoyer un message, lire un livre.

Cette mise à jour du support des écrans braille ajoute « de nouveaux raccourcis qui facilitent l’utilisation des afficheurs en braille avec Talkback. Il existe désormais des raccourcis de navigation qui facilitent le défilement et le passage au caractère, au mot ou à la ligne suivante. Il existe également des raccourcis pour les paramètres et pour l’édition, comme aller à la fin d’un document ou sélectionner, copier et coller ».

Alors que la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité a eu lieu il y a quelques jours, Google avait annoncé améliorer la reconnaissance vocale pour les personnes souffrant d’un trouble de la parole. Apple n’est pas en reste puisque la marque a annoncé le sous-titrage en direct pour les appels ainsi que le guidage et la détection de portes pour les iPhone.

