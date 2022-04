Android 13 bêta 1 : Material You intègre quatre fois plus de choix de couleurs

Le Material You à la façon d'Android 13 bêta 1 confirme que Google veut étendre encore les possibilités de jeux de couleurs promis par sa fonctionnalité esthétique phare. Pour l'heure, celle-ci ne fonctionne pas tout à fait avec 16 thèmes de couleurs, mais il est désormais possible d'affirmer que l'option arrive.

Quand une idée est bonne, les géants de la Tech ont tendance à la pousser jusqu’à plus soif. Premier round de rab pour Android 12, Material You et ses multiples couleurs : ses options de colorisation de l’interface sont multipliées par quatre sur Android 13.

Cette information avait fuité plus d’une fois, mais la sortie de la bêta 1 d’Android 13 permet de le confirmer pour la première fois. Plusieurs publications américaines, dont Android Police, l’ont repéré.

De quatre à seize options

En pratique, si vous installez cette dernière version de l’OS sur votre téléphone (de préférence un Pixel), voici ce que vous devriez voir. À gauche, on a l’ancien menu qu’on connaît bien à droite le nouveau avec, juste en dessous des couleurs quatre petits points.

Material You sur Android 13 DP1. // Source : Android Police Material You sur Android 13 Bêta 1 avec 16 choix. // Source : Android Police

Ces quatre points sont le signe qu’on peut scroller trois vers la droite pour trouver jusqu’à seize options de couleurs différentes, contre quatre auparavant. En plus de proposer plus de variété, ces nouveaux thèmes semblent s’essayer à des palettes de couleurs un peu plus osées et excentriques pour certaines.

Pour l’heure, la fonctionnalité ne semble pas tout à fait au point, bêta oblige. Aucun testeur n’a donc pu montrer ces nouveaux thèmes de couleur en action. Mais la présence de l’option sur la bêta 1 souligne son arrivée prochaine avec certitude.

On s’attend à ce que Google présente officiellement toutes les futures fonctionnalités d’Android 13 lors de la Google I/O, prévue les 11 et 12 mai prochains. La firme de Mountain View devrait également nous en révéler davantage sur le Pixel 6a et la Pixel Watch.

