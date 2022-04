Android 13 n’est plus réservé aux développeurs, voici la première version bêta

Google vient de mettre en ligne Android 13 Bêta 1. Si vous avez un Pixel et que vous êtes motivés, vous pouvez installer la première bêta de la future version majeure d'Android.

Depuis février, Android 13 est une réalité. La prochaine version majeure de l’OS de Google était dans sa phase Developer Preview en attendant que Google lance la bêta. Ce mardi 26 avril 2022, Google vient de déployer Android 13 Bêta 1.

Pour rappel, Google prévoit 6 versions importantes d’Android 13 au cours des prochains mois avant le lancement grand public. Si vous souhaitez installer rapidement Android 13 Beta 1 sur votre Pixel 4 (XL), Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6 et Pixel 6 Pro, c’est désormais possible.

Comment installer Android 13 Bêta 1 ?

Contrairement aux versions Developer Preview, Android 13 Bêta 1 est beaucoup plus simple à installer. Si vous possédez un des Pixel compatibles, voir plus haut, le moyen le plus simple est de vous inscrire au programme Android Beta. Vous cliquerez simplement sur le bouton « Activer » sur cette page pour vous inscrire, il suffit ensuite d’attendre que Google pousse Android 13 sur votre appareil. Les futures mises à jour seront disponibles en OTA (Over-The-Air), soit directement sur votre appareil sans passer par un PC.

Sachez que cette version est sans doute instable, nous vous déconseillons donc d’installer Android 13 bêta 1 sur un appareil du quotidien. Si vous vous lancez dans son installation, sauvegardez vos données. Nous reviendrons en détail sur les nouveautés de la bêta dans ce dossier, en attendant, vous pouvez nous donner vos premières impressions en commentaires.

