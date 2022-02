Google Pixel Notepad (Fold) : Android 13 prépare un écran d’accueil aux petits oignons

La DP1 d'Android 13 permet de découvrir que le smartphone pliable Google Pixel Notepad (ou Pixel Fold) profiterait de deux dispositions d'écran d'accueil différentes en fonction de s'il est plié ou déplié.

Google s’intéresse de très près à la question des smartphones pliables. À plusieurs reprises, un supposé Pixel Fold — qui s’appellerait finalement Pixel Notepad — a même fait parler de lui. Et justement, la toute récente Developer Preview 1 d’Android 13 livre quelques indices supplémentaires.

Rappelons que Google a déjà annoncé travailler sur Android 12L, une déclinaison d’Android 12 dédiée aux smartphones pliables et aux tablettes. Toutefois, ce projet a pour vocation de préparer le terrain à tous les développeurs et constructeurs concernés. Sur Android 13, les trouvailles faites par 9to5Google concernent spécifiquement le Pixel Launcher et semblent donc conçu en priorité pour le Pixel Notepad (ou Pixel Fold).

Deux écrans d’accueil, deux dispositions

Concrètement, le média spécialisé s’est rendu compte que dans Android 13 DP1, le Pixel Launcher — le lanceur d’applications maison des smartphones de Google — pouvait mémoriser deux dispositions différentes pour l’écran d’accueil.

Sur un Pixel 4 XL, les équipes de 9to5Google ont en effet simuler un plus grand écran en ajustant la densité de pixels. Résultat : une barre des tâches apparait en bas et les icônes d’applications ne sont pas organisées de la même manière que sur la disposition par défaut.

Écran d'accueil classique Écran d'accueil adapté

C’est exactement le genre de comportement que l’on peut observer sur un Samsung Galaxy Z Fold 3 lorsqu’on passe du petit au grand écran. Deux dispositions différentes pour deux expériences différentes sur un seul et même appareil.

Android 13 prépare le terrain… pour Android 12L ?

Contrairement au smartphone pliable de Samsung, le Google Pixel Notepad (ou Pixel Fold) aurait un format carré lorsque déplié et serait en cela assez similaire à l’Oppo Find N. En outre, il y a de fortes chances que cette nouveauté découverte par 9to5Google débarque avec la version finalisée d’Android 12L sans attendre celle d’Android 13 qui n’arrivera pas avant plusieurs mois.

Enfin, même si les indices évoqués ici portent sur le Pixel Launcher, le changement est intégré nativement dans la base d’Android et pourrait donc, à terme, servir à des constructeurs tiers qui serait également intéressé par le fait de proposer deux écrans d’accueil différents selon si le smartphone pliable est fermé ou ouvert.

