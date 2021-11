Google Pixel Fold : vous devrez encore patienter pour découvrir le smartphone pliant

Alors que le Pixel Fold était attendu pour la fin de l'année, il semble que le smartphone pliant de Google ait été mis de côté en raison des coûts induits par ce type de produit.

Depuis plusieurs mois, les rumeurs se multiplient au sujet d’un potentiel Google Pixel Fold, un smartphone pliant développé directement par Google pour venir concurrencer les Galaxy Z Fold et autres Huawei Mate X.

Néanmoins, alors que certains bruits de couloir suggéraient que Google puisse lancer son Pixel Fold d’ici la fin de l’année, voire au début de l’année prochaine, il n’en serait finalement rien. L’analyste Ross Young, généralement bien informé sur les chaînes d’approvisionnement d’écrans de smartphones, a en effet publié ce lundi un message sur Twitter.

Bad news for those waiting for the Google Pixel Fold. We hear they have canceled parts orders and decided not to bring it to market as indicated in the latest DSCC Weekly Review. See blog excerpt at https://t.co/EVmWKcgi2c. @DisplaySupply pic.twitter.com/2P5lFW09Pt

— Ross Young (@DSCCRoss) November 15, 2021