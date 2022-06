Google : les cartes de contacts deviennent (un peu) moins ternes

Google commence à déployer quelques petites nouveautés sur les cartes de contact d’Android 13. Ces dernières profitent désormais d’une couleur d’accentuation, mais aussi d’une légère réorganisation.

À défaut d’être particulièrement élégantes, les cartes de contact d’Android 13 et 12 deviennent un peu plus colorées. On apprend d’Android Police que Google commence à y déployer une couleur d’accentuation tout en conservant le style Material You dont elles profitent depuis 2021.

Ce petit changement, déployé au travers de la dernière mise à jour de l’application Google Contacts, s’applique directement aux cartes créées pour chacun de vos contacts. Sans apporter de changements majeurs à la présentation globale ou à la forme des icônes, cette nouveauté supprime les petites lignes permettant de délimiter les différents éléments de la carte de contact au profit de blocs colorés reprenant la couleur du thème Material You appliqué à votre appareil. Un changement esthétique discret, mais pas déplaisant.

Quelques changements complémentaires pour les cartes de contact

En parallèle, cette nouvelle mise à jour instaure une catégorie spécifique aux adresses email et aux numéros de téléphone. Ces derniers sont désormais regroupés dans un encart propre aux informations du contact. Autre changement : le nom du contact est désormais centré sous sa photo de profil, au lieu d’être décalé sur la gauche. Rien de renversant la non plus, mais Google peaufine doucement le design de ses cartes pour les rendre plus cohérentes avec le reste de l’interface.

@AndroidPolice @droid_life @ManuelVonau Anyone seeing the new contact card design in Google Contacts?🙄🤔 This is on Version 3.70.3.453319987 pic.twitter.com/PhIGIssWfN — Prajjwal (@PrajjwalPorwal) June 10, 2022

Comme l’a remarqué un lecteur attentif d’Android Police, ces changements sont en vigueur sur la version 3.70.3.453319987 des contacts, mais il semble qu’ils aient en réalité été déployés légèrement en amont. En l’occurrence, Google diffuserait automatiquement ces nouveautés depuis ses serveurs (« server-side update ») sans qu’un téléchargement et une installation classique ne soient nécessaires de la part de l’utilisateur.

Cette mise à jour concerne en premier lieu Android 13, mais s’applique aussi aux appareils équipés d’Android 12, précise Android Police. Si vous utilisez l’une des deux versions de l’OS, il est possible que vous soyez déjà concernés.

