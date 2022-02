Avec Android 13, Google veut rendre la localisation plus précise que jamais

Par le biais de l'initiative « Mainline », les blocs Bluetooth et Ultra-wideband (UWB) deviendront des modules à part entière sous Android 13. Cette nouveauté devrait permettre à Google de déployer plus efficacement des fonctionnalités Bluetooth et UWB... sans avoir à passer par ses partenaires OEM et leurs mises à jour souvent lentes.

Dévoilée il y a quelques jours la Developer Preview 1 d’Android 13 laisse entrevoir de nombreuses nouveautés pour la prochaine version du système d’exploitation mobile de Google. Au-delà du déploiement de nouveaux contrôles de confidentialité, d’une nouvelle API de sélection de photos, d’une API de positionnement des paramètres rapides, mais aussi de nouvelles tuiles pour ces réglages, on apprend qu’Android 13 réservera une place particulière au Bluetooth et l’Ultra-wideband (ou UWB, une technologie utilisée notamment pour permettre une localisation très précise).

XDA Developers signale en effet que ces deux technologies seront intégrées sous la forme de modules « Mainline » à la prochaine itération d’Android. Cette nouveauté n’est pas anodine, elle devrait permettre à Google de déployer plus efficacement de futures fonctionnalités relatives au Bluetooth et à l’UWB… sans être contrait de passer les mises à jour (souvent tardives) de ses partenaires OEM (Samsung, Oppo, OnePlus, Xiaomi, Vivo, Sony, Nokia…).

Un contrôle plus marqué de Google sur certaines fonctions

Le Project Mainline, introduit pour la première fois sur Android courant 2019, permet à Google de gérer par lui-même certains composants critiques du framework et des applications système, rappelle XDA. Comme évoqué plus haut, cette initiative permet notamment au géant californien de proposer de nouvelles fonctionnalités et des mises à jour de sécurité pour ces composants et / ou applications, sans attendre que les fabricants OEM déploient leurs propres mises à jour logicielles.

Le gain de temps et d’efficacité permis par cette méthode est donc important, puisque les modules Mainline peuvent être mis à jour par le biais des services Google Play et du Google Play Store, mais l’emprise de Google sur certaines fonctions et composants s’en trouve aussi renforcée.

Dans le cas présent, Google pourra quoi qu’il en soit pousser plus facilement et fréquemment des nouveautés pour le Bluetooth et l’Ultra-wideband, tout du moins sur les smartphones équipés à l’avenir d’Android 13. On peut aussi imaginer que Google démocratisera encore plus la technologie UWB pour permettre une localisation très précise d’un smartphone ou de certains accessoires.

