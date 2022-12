Samsung : un smartphone 5G à petits prix passe à Android 13

Le Galaxy A13 5G passe à son tour à One UI 5. Samsung continue sur sa lancée.

Samsung

a dit vouloir terminer l’année avec toute sa flotte sous Android 13. Même si la firme coréenne n’y parvient pas, on pourra de toute manière lui reconnaître une année exceptionnelle sur le rang du suivi logiciel. D’habitude, l’arrivée des nouvelles versions de One UI dans l’entrée et le milieu de gamme s’égraine au début de l’année suivant leur sortie, là, force est de constater qu’un grand nombre d’appareils en profitent déjà, alors que l’année n’est pas encore terminée.

Après les Galaxy A33, M62, A52s, A52, c’est au tour d’un smartphone sous la barre des 200 euros de sauter le pas. Le Galaxy A13 5G, à ne pas confondre avec le Galaxy A13 4G, passe à Android 13 (One UI 5), comme le rapporte Sam Mobile. La mise à jour arrive en France.

Dernière mise à jour

Il pourrait s’agir de sa dernière mise à jour, étant donné que l’appareil a été lancé sous Android 11 (One UI 3.1.1) et qu’il s’agit d’un smartphone d’entrée de gamme, mais un passage à Android 14 n’est pas totalement exclu étant donné qu’il avait été lancé en toute fin d’année 2021. À voir si son MediaTek Dimensity 700 sera capable de tenir la montée en gamme.

Pour mettre à jour votre téléphone ou vérifier s’il peut l’être, pour rappel, rendez-vous dans les paramètres à l’onglet Mise à jour.

